Caso Vialidad: los fiscales rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

Los fiscales Luciani y Mola recomendaron rechazar la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.

Alegan que no hay motivos de salud ni razones humanitarias que lo justifiquen.

Señalan que tener 72 años no obliga legalmente a conceder ese beneficio.

Descartaron los argumentos de seguridad y consideraron adecuado su alojamiento en una unidad penitenciaria.

Rechazaron el domicilio propuesto, el uso de custodia de Policía Federal y la excepción al uso de tobillera electrónica.

El TOF 2 definirá en breve si acepta o no el pedido.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola recomendaron este lunes rechazar el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. El dictamen, al que accedió Infobae, descarta la existencia de motivos humanitarios, de salud o personales que justifiquen una detención fuera del ámbito penitenciario.

“No se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”, señalaron los fiscales en un documento de diez páginas. Además, remarcaron que la ex mandataria no presentó argumentos médicos y que el hecho de tener 72 años no obliga automáticamente al otorgamiento del beneficio, ya que la ley establece que “podrá” concederse, pero no lo impone.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) quedó en condiciones de resolver en las próximas horas si concede o no la prisión domiciliaria, y fuentes del entorno judicial aseguraron que la decisión sería inminente.

La defensa de Cristina Kirchner había alegado cuestiones de seguridad relacionadas con su rol como ex presidenta y el atentado que sufrió en 2022. Sin embargo, Luciani y Mola descartaron esos argumentos, afirmando que el Estado puede garantizar su integridad en una unidad penitenciaria, como propuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los fiscales también citaron el antecedente reciente del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien, pese a haber superado los 70 años, no recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. El mismo juez que rechazó ese pedido, Jorge Gorini, deberá intervenir ahora en la causa de Cristina Kirchner.

El informe socioambiental realizado por el Servicio Penitenciario indicó que la ex presidenta se encuentra en buen estado de salud. A su vez, Luciani y Mola plantearon dudas sobre la idoneidad del domicilio propuesto (calle San José 1.111, en Monserrat) para cumplir con el arresto domiciliario, dada su ubicación y las recientes manifestaciones en las inmediaciones.

También rechazaron el pedido de la ex mandataria de no utilizar tobillera electrónica, señalando que su uso es obligatorio por ley, y negaron que la Policía Federal —actualmente encargada de su custodia— continúe con esa función en caso de arresto domiciliario. “Para esa tarea deben intervenir agentes penitenciarios especializados”, remarcaron.

Aunque la opinión del Ministerio Público no es vinculante, en caso de que el tribunal decida conceder el beneficio, los fiscales solicitaron que se apliquen controles estrictos para garantizar tanto el cumplimiento de la pena como la seguridad de la condenada.