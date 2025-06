Las dietas bajas en calorías, ¿pueden generar depresión?

La promesa de bajar de peso rápidamente y sin esfuerzo sigue seduciendo a millones de personas en todo el mundo. Pero las consecuencias de las dietas hipocalóricas, aquellas que reducen drásticamente la cantidad de calorías diarias, no siempre se limitan al cuerpo. Según un estudio publicado en el British Medical Journal (BMJ), este tipo de planes pueden tener un impacto directo en el estado de ánimo, la estabilidad emocional e incluso en el riesgo de desarrollar síntomas depresivos.

Lejos de los slogans motivadores, la ciencia pone en debate el costo mental de algunas estrategias de adelgazamiento. Y advierte: una dieta no debería poner en juego la salud emocional.

Menos calorías, más riesgo de malestar emocional

El estudio del BMJ analizó a más de 25.000 personas adultas que siguieron dietas restrictivas durante al menos tres meses. Los investigadores encontraron que quienes redujeron su ingesta calórica de forma abrupta y sostenida presentaron una mayor incidencia de síntomas depresivos, irritabilidad, fatiga mental y aislamiento social.

¿Por qué sucede esto? Al disminuir severamente la energía disponible, el cuerpo entra en un estado de “alerta metabólica”. El cerebro interpreta la restricción como una amenaza, lo que puede alterar los niveles de serotonina y dopamina, neurotransmisores clave en la regulación del ánimo.

Además, la falta de ciertos nutrientes esenciales, como ácidos grasos, triptófano, hierro y vitaminas del grupo B, puede afectar funciones cognitivas básicas, la calidad del sueño y la tolerancia al estrés.

El problema no es querer bajar de peso, sino cómo se lo intenta

Los expertos advierten que no toda pérdida de peso es saludable. Las dietas muy bajas en calorías, especialmente si no están supervisadas por un profesional, pueden llevar a ciclos de restricción y atracón, desregulación emocional y síntomas de ansiedad.

“El problema es cuando la dieta se convierte en un castigo, y no en una herramienta para el bienestar”, explica el informe del British Medical Journal. En muchos casos, estas restricciones severas están ligadas a una imagen corporal distorsionada o a la presión social por alcanzar un ideal estético inalcanzable.

El estudio también encontró que las personas más afectadas eran aquellas que ya tenían antecedentes de trastornos del ánimo, ansiedad o estrés crónico. En estos casos, el impacto de una dieta mal diseñada puede ser aún más perjudicial.

Comer mejor también es cuidar tu salud mental

La buena noticia es que una alimentación equilibrada no solo ayuda a mantener un peso saludable, sino también a proteger el cerebro. Incluir grasas saludables, cereales integrales, legumbres, frutas, verduras y proteínas magras favorece la producción de neurotransmisores, regula el metabolismo y mejora el estado de ánimo.

El BMJ concluye que cualquier cambio alimentario debería estar acompañado por un seguimiento médico y, en lo posible, apoyo psicológico. La salud emocional y la física no son caminos separados: se alimentan (literalmente) una de la otra. Hacer dieta no debería significar dejar de disfrutar ni vivir con culpa. Y mucho menos sentirse peor en nombre de estar “mejor”.

Fuente: TN