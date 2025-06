Deuda: el Ejecutivo provincial promulgó las leyes y comenzará la negociación con Economía de la Nación

El Poder Ejecutivo promulgó las leyes sancionadas el pasado jueves por la Legislatura para la emisión de deuda externa para infraestructura y avalando un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para el programa integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario.

Se trata de la posibilidad de tener 1.150.000 dólares para obras aunque la posibilidad está supeditada, en primer término, a los avales que suministre el gobierno nacional para activar ambos programas. En el caso de la emisión de deuda, la provincia aún no inició oficialmente las negociaciones con el Ministerio de Economía de la Nación que conduce Luis Caputo mientras que en el caso de la CAF, al momento de negociarse el acuerdo en Santiago de Chile, estaba presente un funcionario de la cartera nacional.

La Ley 14.409 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta la suma de U$S 1.000.000.000 con el objeto de financiar parcial o totalmente la ejecución de gastos de capital de la Administración Provincial y/o cancelar, adquirir y/o recomprar títulos emitidos por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. El primer artículo dispone que el monto autorizado que se utilice para gastos de capital será destinado en 50% a gasto de capital en infraestructura productiva; 25% a gasto de capital en infraestructura social y, otro 25% a gasto de capital en seguridad pública.



En tanto, la Ley 14.410 es la que autoriza al Poder Ejecutivo a endeudarse con el CAF hasta la suma de US$ 150.000.000 para el financiamiento del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario.

Ahora, a Nación

En la Casa Gris se admite que si bien la etapa legislativa fue trabajosa, especialmente en la Cámara de Diputados, la tarea más complicada será tener el aval del Ministerio de Economía de la Nación. "Cuando mandemos los papeles veremos como reacciona Economía" dijo un funcionario en el primer piso de Casa de Gobierno. No obstante, se aclaró que Santa Fe tiene que estar preparado por si el mercado ofrece oportunidades para emitir deuda externa. Hoy el riesgo país sigue estando alto y si bien Santa Fe califica muy bien como estado subnacional la emisión dependerá del comportamiento financiero de la Argentina.

El endeudamiento con bonos no fue votado por gran parte del arco opositor, especialmente el justicialismo que advirtió sobre perjuicios futuros al no tener la provincia el control sobre variables como el tipo de cambio ni dispone de dólares propios.

Santa Fe emitió deuda por 500 millones de dólares durante la gestión de Miguel Lifschitz cuando el equipo económico era conducido por Gonzalo Saglione y tenía como secretario de Finanzas a Pablo Olivares. Hoy, Olivares está al frente del ministerio y Saglione es director la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo de la provincia.

"El aval económico de Nación es una decisión política y la rapidez o la lentitud depende de la política" reconoció otro funcionario de Casa Gris.

Santa Fe tiene diferencias con políticas económicas del gobierno nacional y las ha marcado especialmente el ministro del área Olivares. No obstante, hay un trabajo más en común con Nación en áreas como Desarrollo Productivo y Seguridad. En tanto, el miércoles próximo, el gobierno de Santa Fe fue convocado a una audiencia de conciliación por la Corte Suprema de Justicia con Anses por la deuda reclamada por nuestra provincia en materia previsional.

La autorización legislativa para la toma de deuda en bonos deberá ajustarse a algunos parámetros fijados por la ley con un plazo mínimo de amortización de dos y máximo de doce. En cuanto a la tasa de interés, podrá ser fija, variable o mixta, con pagos de intereses mensuales, trimestrales, semestrales o anuales dentro del rango de las tasas promedio del mercado financiero para operaciones comparables.

En el paso del debate por Legislatura, la Cámara de Diputados introdujo en la norma la creación de una comisión bicameral permanente de Coordinación y Control de la Gestión y Ejecución del endeudamiento autorizado por presente ley.

Olivares precisó que el destino del crédito serían obras de infraestructura productiva "que van desde rutas hasta caminos secundarios, pero fundamentalmente en energía, algo que hoy muchas industrias y empresas necesitan, como tramos de gasoductos, gasoductos de aproximación a industrias, potencia de energía eléctrica para áreas industriales; todas cuestiones de infraestructura específica que hoy las empresas están demandando y que históricamente no han tenido una respuesta adecuada".

El crédito con el CAF fue otorgado en el marco de la asamblea anual de la entidad realizada en Santiago de Chile hacia adonde habían viajado Olivares y Saglione. Allí, Pablo Quirno, secretario de Finanzas de la Nación alentó a Santa Fe a la toma de ese crédito de 150 millones de dólares. El plazo de amortización en este caso es hasta 18 años, incluyendo un período de gracia de hasta 66 meses.

Más allá del aval de Quirno, en este caso también el Ministerio de Economía de la Nación deberá avalar la operación para que se efective el desembolso de dinero.

Mientras tanto, Santa Fe espera que Nación termine de firmar las garantías para el crédito tomado con la CAF para la infraestructura necesaria para los juegos Odesur 2026 que se harán en Rosario, Rafaela y Santa Fe. Es un préstamo de 75 millones de dólares. Santa Fe licitó y puso en marcha todas las obras necesarias y espera el desembolso de los recursos.

Meses atrás, el préstamo fue autorizado por el propio ministro Caputo, lo aprobó la CAF y está demorada la firma de la garantía respectiva.

Corte

En Casa de Gobierno confirmaron que el gobernador Maximiliano Pullaro invitó, entre otros, a los ex mandatarios y hoy diputados provinciales Antonio Bonfatti y Omar Perotti a la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia por el reclamo de deuda ante Anses.

Tanto el socialista como el justicialista han confirmado su participación en la delegación santafesina que estará además integrada por personal de Fiscalía de Estado, encabezados por su titular, Domingo Rondina y de otros funcionarios del gobierno, entre ellos el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, y el secretario de Asuntos Legislativos, Gabriel Real.

