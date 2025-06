Aníbal Fernández arremete contra el gobierno de Milei y defiende a Cristina Kirchner: “Lo que hicieron es un horror”

Aníbal Fernández calificó de “locura” la condena a Cristina Kirchner y denunció violación de garantías judiciales.

Afirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervendrá.

Respaldó la marcha del 18 de junio y criticó el avance represivo del gobierno.

Cuestionó duramente el decreto 383/24 y comparó su lógica con la dictadura.

Criticó el discurso de Milei y defendió el rol del Estado, especialmente en salud.

Reclamó unidad en el peronismo y destacó el liderazgo vigente de Cristina.

Cerró acusando al gobierno de “destruir todo lo que importa a los argentinos”.

En una entrevista radial con Splendid AM 990, Aníbal Fernández calificó de “locura” la sentencia que inhabilitó a la ex presidenta y la condenó a seis años de prisión. Aseguró que se violó el principio del non bis in ídem —que impide juzgar dos veces por el mismo hecho— y vaticinó que el caso llegará a instancias internacionales. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos va a intervenir. Van a decir que no se han respetado garantías sublimes en el mundo”, sostuvo.

En su análisis, la condena forma parte de una estrategia de disciplinamiento político: “Es una sentencia inexistente, armada para amedrentar a la oposición”, sentenció.

Respaldo a la marcha del 18 y advertencia por el avance represivo

El ex funcionario también reivindicó la masiva movilización del 18 de junio en apoyo a Cristina Kirchner. “Fue una forma de defensa popular ante una sentencia absurda. Cristina cumplió con la ley, pero lo que pretenden es intimidar”, opinó.

En esa línea, apuntó contra el decreto 383/24, que amplía las facultades de las fuerzas de seguridad. “Es un intento de intimidación sin razón de ser. Es impresentable”, afirmó, comparando su lógica con la de los años más oscuros del país. “Este plan no cierra sin represión”, advirtió, tras denunciar detenciones arbitrarias y controles sobre manifestantes.

Críticas al discurso presidencial y defensa del Estado

Fernández no ahorró críticas al presidente Milei, particularmente por sus recientes declaraciones polémicas. “Dice porquerías como que los padres tienen derecho a no cuidar a sus hijos. A los viejos no se los abandona, se los cuida”, expresó con dureza.

También se refirió al ajuste en salud pública y defendió su gestión como ministro: “Tener que pelear por fondos para el Garrahan es una locura. No hacen falta festivales benéficos: hace falta un Estado presente”.

Unidad peronista y el liderazgo de Cristina

Al ser consultado por el futuro del peronismo, Aníbal Fernández destacó la necesidad de unidad frente al modelo que representa Milei. “Las internas me tienen sin cuidado, pero sin unidad no se puede enfrentar esta manera de pensar catastrófica”.

Finalmente, reivindicó el liderazgo vigente de Cristina Kirchner: “Está marcando la agenda. Hizo 7 u 8 puntos de rating en cable, mientras el presidente apenas llegó a 3 en la TV Pública”.

Y cerró con una frase demoledora:

“Este gobierno está destruyendo todo lo que importa para los argentinos. No entienden nada, y lo peor es que ni les importa”.