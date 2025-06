Domingo a pura acción: con cuatro partidos imperdibles, así sigue el Mundial de Clubes

Con River y Boca como representantes argentinos, se juega el Mundial de Clubes 2025, el torneo que se disputa en Estados Unidos con 32 equipos, y que comenzó el sábado 14 de junio y sigue este domingo con cuatro partidos.

Juventus de Italia enfrentará a Wydad Casablanca de Marruecos desde las 13. Más tarde, Real Madrid chocará ante Pachuca de México desde las 16. Y, Manchester City cerrará la jornada ante Al Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Qué partidos se juegan hoy domingo 22 de junio

El noveno día del certamen tiene cuatro partidos, correspondientes a la segunda fecha.

Juventus vs. Wydad Casablanca | Fecha: 22 junio | Hora: 13:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia

Real Madrid vs. Pachuca | Fecha: 22 junio | Hora: 16:00 (ARG)| Sede: Bank of America Stadium, Charlotte

Salzburgo vs. Al Hilal | Fecha: 22 junio | Hora: 19:00 (ARG)| Sede: Audi Field, Washington D.C.

Manchester City vs. Al Ain | Fecha: 22 junio | Hora: 22:00 (ARG)| Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Grupos del Mundial de Clubes 2025

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly y Inter Miami

Grupo B: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders

Grupo C: Bayern Munich, Auckland City, Boca y Benfica

Grupo D: Flamengo, Esperance de Tunis, Chelsea y Los Ángeles FC

Grupo E: River, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsain HD y Mamelodi Sundowns

Grupo G: Manchester City, Wydad Casablanca, Al-Ain y Juventus

Grupo H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca y Red Bull Salzburgo

Cuándo vuelven a jugar Boca y River por el Mundial de Clubes

El Xeneize enfrentará a los oceánicos el martes 24 de junio a las 16 (hora argentina) en el GEODIS Park de Nashville; en simultáneo jugarán Bayern Múnich vs. Benfica.

Mientras que el Millonario se medirá ante Inter de Milán el miércoles 25 de junio a las 22 (hora argentina) en el estadio Lumen Field de Seattle.

