Stolbizer: “Cristina está presa por corrupción, no por persecución”

Stolbizer criticó las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, a quien acusó de no cumplir adecuadamente su condena.

Denunció una "ficción de encierro" y la construcción de un "mito político" desde su domicilio, incluso con filmaciones para un posible documental.

Afirmó que Cristina fue condenada por corrupción, no por persecución, y que enfrentará nuevas causas judiciales.

Lamentó el freno a la ley de Ficha Limpia, atribuyéndolo a un acuerdo entre oficialismo y kirchnerismo.

Propuso reformas al Código Penal y a la ley de ética pública para combatir la corrupción de manera más efectiva.

En declaraciones a Radio Rivadavia, la diputada nacional Margarita Stolbizer lanzó duras críticas contra Cristina Fernández de Kirchner, actualmente bajo prisión domiciliaria por la causa Vialidad. La dirigente del partido GEN, conocida por sus denuncias contra la ex presidenta en múltiples expedientes judiciales, puso en duda las condiciones de detención de la titular del Partido Justicialista y advirtió sobre la construcción de un "relato épico" en torno a su figura.

“Cumple, pero con ciertas formas de flexibilización y entendimiento propio. Parece no registrar que está presa. El hecho de poder hacerlo en su domicilio no implica que tenga menos restricciones”, remarcó Stolbizer. En ese sentido, reclamó que el tribunal actúe con mayor firmeza para evitar lo que consideró una “ficción de encierro” que permite a la ex mandataria mantener una intensa actividad política y mediática.

Uno de los aspectos que más inquieta a la diputada es la supuesta producción de un documental desde el domicilio de Fernández de Kirchner. “Siempre que sale al balcón hay alguien filmando detrás. Están construyendo un mito. Desde ese balcón les va a decir a quién votar”, alertó. Para Stolbizer, esta estrategia busca blanquear los delitos por los que la ex presidenta fue condenada: “Esta señora robó, está presa y no fue por persecución ni lawfare, sino por una causa judicial sólida, con más de veinte jueces, fiscales y peritos que comprobaron su responsabilidad”.

La diputada fue más allá al afirmar que la condena por la causa Vialidad no será la última. “Se viene el juicio por la causa de los hoteles y también la de los arrepentidos. Cristina va a sumar otras condenas y no va a poder recuperar su libertad ni volver a ejercer cargos públicos”, aseguró. En ese marco, insistió en que no hay épica posible que justifique los delitos cometidos: “Cristina Kirchner está condenada por delitos gravísimos. No hay mito que lo disimule”.

En paralelo, Stolbizer se refirió al estado de la legislación anticorrupción en la Argentina. Lamentó que la ley de Ficha Limpia —que impediría a condenados por corrupción postularse a cargos públicos— no haya avanzado este año en el Congreso, y apuntó a un posible pacto entre kirchnerismo y oficialismo para frenar su tratamiento. Aun así, advirtió que la ley “no es suficiente” frente a una Justicia lenta y procesos dilatados. “Cristina ya fue condenada dos veces, así que no hablen más de persecución”, subrayó.

Como parte de una agenda de reformas, propuso actualizar el Código Penal para reducir los plazos procesales en causas por corrupción, y modificar la ley de ética pública. “Cristina defendía como algo natural tener negocios y sociedades con el principal contratista del Estado. Eso es delito aquí y en cualquier país serio”, concluyó.

La intervención de Stolbizer reaviva el debate sobre la transparencia institucional y el rol de los líderes políticos condenados por corrupción. En un año atravesado por tensiones políticas y judiciales, sus palabras apuntan a despejar cualquier ambigüedad sobre la gravedad de los delitos que se investigan.