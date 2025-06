Atento River: Gonzalo Montiel se hizo estudios, ¿llega vs. Inter por el Mundial de Clubes?

El próximo miércoles, a partir de las 22 horas, River se jugará la clasificación a los octavos de final del Mundial de Clubes ante Inter. Los de Marcelo Gallardo ganaron en su estreno ante Urawa Red Diamonds y, en la segunda jornada, igualaron sin goles ante Monterrey. Para el duelo ante los italianos, el Muñeco no podrá contar con varios jugadores: Sebastián Driussi por lesión, mientras que Enzo Pérez, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo por estar suspendidos. Quien encendió las alarmas el pasado domingo fue Gonzalo Montiel, quien se retiró del hotel en Seattle para realizarse estudios médicos.

El pasado sábado, cuando River enfrentó a Monterrey, sobre el final del partido, hubo una jugada en la que Gonzalo Montiel no cayó para nada bien y quedó dolorido. La zona afectada fue el brazo derecho y si bien parecía ser una situación grave, sobre todo por cómo sus compañeros, algún rival y el árbitro del partido llamaron al médico, finalmente Cachete se levantó por sus propios medios y terminó el encuentro en cancha.

¿Juega Montiel contra Inter?

Pese a haber ido al médico, Cachete fue por precaución y, si bien siente dolor en la zona afectada, no habrá ningún impedimento para que diga presente el próximo miércoles ante Inter por la tercera jornada del Grupo E del Mundial de Clubes. Si bien es difícil saberlo, todo indica que, si el Millonario no se jugaría la clasificación, el lateral derecho descansaría ante los italianos, pero en esta situación no puede darse ese lujo y él lo sabe mejor que nadie.

La probable formación de River vs. Inter por el Mundial de Clubes

Pese a que todavía no esté confirmado por Marcelo Gallardo, River saldría a la cancha ante Inter con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter, Nacho Fernández, Maximiliano Meza, Franco Mastantuono; Facundo Colidio

¿Qué necesita River para clasificar a los octavos del Mundial de Clubes?

El Millonario se meterá entre los mejores 16 del Mundial de Clubes si gana su partido ante Inter. También podrá hacerlo si Monterrey empata o pierde contra Urawa Red Diamonds, sin importar su resultado ante los italianos. Ahora bien, en caso que los de Gallardo empaten, necesitarán hacerlo por 1 a 1 (y esperar que Monterrey no le gane por más de dos goles a Urawa) o por 2 a 2 o más goles. En caso de igualar 0 a 0 frente a los italianos, no avanzará en caso que los mexicanos superen a los japoneses.

