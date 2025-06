El emotivo mensaje de Marta Fort a Rocío Marengo por su embarazo: “Solo vos y yo sabemos cuánto lo querías”

Rocío Marengo espera a su primer hijo junto al empresario Eduardo Fort, con quien está en pareja hace 11 años. Después de que se confirmara la noticia, Marta Fort no dudó en dedicarle un emotivo a su tío y a la actriz.

“Felicitaciones a los futuros papás por esta noticia tan esperada. Solo vos y yo sabemos lo mucho que lo querías y por fin se puede decir”, escribió la influencer en un posteo donde aparece junto a los futuros padres.

Por último, para dejar en claro su felicidad por el embarazo de Marengo, cerró: “Esperando con ansias al nuevo integrante de la familia”.

En 2022, Rocío Marengo había sorprendido con sus declaraciones a la Revista Pronto cuando aseguró que se embarcaría en el camino de la maternidad sola, a pesar de seguir en pareja con Eduardo Fort.

“Mi deseo es ser mamá y no atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor”, reveló sobre su decisión. Y agregó: “Quiero seguir siendo libre. No sé si suena bien, pero es lo que siento. Y no tengo que darle explicaciones a nadie. Quiero ser mamá, criarlo, que sea mi descendencia, que reciba mi herencia”.

