La primera foto de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich

Roberto García Moritán sorprendió a sus seguidores al publicar, por primera vez, una imagen junto a Priscila Crivocapich en sus historias de Instagram. En la fotografía, ambos aparecen recostados en un sillón, sonrientes y relajados. Priscila le regala un beso apasionado en la mejilla mientras lo toma de las manos; la luz roja que ilumina la escena sugiere una salida nocturna, quizá a un boliche o a un bar. La imagen se destacó entre otras dedicadas a Anita, la hija que Roberto comparte con Pampita, y marcó un antes y un después, ya que nunca se los había visto juntos en redes sociales. Con este gesto público, la pareja dejó claro su vínculo y su decisión de no ocultar sus salidas ni el amor que crece día a día.

El economista hizo oficial su relación apenas unos días antes. Las especulaciones sobre su nueva etapa sentimental comenzaron a circular en el mundo del espectáculo hasta que García Moritán decidió aclarar el tema frente a la prensa. Una cronista del ciclo Sálvese quien pueda de América lo abordó en plena calle y fue directa: ¿Estás enamorado?. Tras algunos segundos en silencio, el político eligió la honestidad sin rodeos y respondió que esas eran preguntas profundas y que requieren tiempo de respuesta. Así, dio pie a confirmar que se encuentra conociendo a Priscila. Insistió en que el proceso se da con calma y que ambos, siendo adultos con muchas responsabilidades y una vida cargada de experiencias, prefieren avanzar sin prisas ni presiones. Insistió en la necesidad de respetar los tiempos personales y de la pareja.

Al tratarse de su primer gran relación pública tras la separación de Pampita, García Moritán se enfrenta a interrogantes sobre su decisión de regresar a la vida amorosa. Explicó que pasó casi un año antes de animarse a salir con alguien. Asegura que se permitió ese tiempo para prepararse, procesar la ruptura anterior y convencerse de que podía volver a disfrutar de una cena, una charla o simplemente conocer a alguien sin condicionamientos. Finalmente sintió que llegó el momento y se mostró tranquilo con su elección. La incomodidad ante preguntas sobre su expareja y el proceso de cambio quedó en evidencia, aunque Moritán respondió a todo sin perder la compostura, haciendo hincapié en que ahora está bien y disfruta de este nuevo espacio personal.

Desde que surgieron las primeras noticias sobre el romance, también se instalaron rumores que apuntan a la figura de Priscila Crivocapich. Las opiniones negativas no tardaron en aparecer en el ambiente, lo que empujó a García Moritán a salirse del libreto. Aseguró que muchas de esas percepciones se deben a que la gente no llegó a conocer a Priscila realmente. No evitó el tema y prefirió defenderla, convencido de que las versiones distorsionadas se diluyen con el trato directo. Rechazó entrar en polémicas y se limitó a manifestar su postura con respeto y firmeza.

Aunque su vínculo avanza, Moritán estima que su ciclo de formar nuevas familias o buscar hijos ya se cumplió. Frente a la consulta sobre si quiere agrandar la familia junto a Priscila, es categórico: no proyecta volver a ser padre. Reconoció que, tras los desafíos personales vividos en los últimos años, prioriza disfrutar del presente y consolidar lo que construye. Describe estas preguntas como difíciles, pero dice responderlas desde la sinceridad y la claridad, alejado de cualquier especulación o deseo de alimentar expectativas inapropiadas.

El entorno mediático detectó el romance antes de su confirmación oficial. La conductora Yanina Latorre anunció la relación en su programa, detallando las primeras señales públicas y privadas del nuevo romance. Narró cómo García Moritán y Crivocapich pasaron a frecuentarse en diferentes escenarios, desde eventos sociales hasta encuentros en el departamento de él, y cómo ella se integró en el círculo de amigos del político. Latorre pintó un perfil de Priscila sumando detalles sobre su trayectoria. Crivocapich construyó una carrera que transitó del modelaje a la comunicación deportiva. Trabaja en Telefe, realizó coberturas de fútbol, participó en transmisiones de streaming y fue vista en alfombras rojas de eventos como los Martín Fierro. En su vida personal sostuvo relaciones con figuras del ámbito empresarial, el periodismo y la política, detalles que alimentaron rumores y comentarios en los medios. Pese al ruido mediático, la relación con García Moritán se instaló con naturalidad, consolidando el presente amoroso del economista.

Fuente: Teleshow