Sergio Agüero dio la razón a Diego Simeone tras la eliminación del Atlético de Madrid del Mundial de Clubes

Tras la eliminación del Atlético de Madrid del Mundial de Clubes en la Fase de Grupos, Diego Simeone brindó una conferencia de prensa en la que se destacaron las excusas: ”Estábamos en un grupo muy bueno con el campeón de la Libertadores y de la Champions. Hicimos los mismos puntos, creo que hoy fue el partido más completo, jugamos en campo rival mucho tiempo con mucho espacio para defender y no pudimos concretar las ocasiones que tuvimos para poder seguir en el grupo”.

Y en esa misma línea, el Cholo recordó las acciones del partido que complicó la clasificación a los Octavos de Final: ”El partido del PSG del 2-0 al 4-0 con el gol que anularon y el penalti que no pitaron hoy por una acción que no se sabe por qué, está claro que las situaciones no nos favorecieron. Es parte del fútbol. A veces te favorecen y otras que ninguna decisión arbitral”‘.

Con estas frases luego del 1 a 0 que no le alcanzó sobre el Botafogo, el entrenador argentino no hizo más que llenarse de críticas por parte de la prensa española. No obstante, recibió el respaldo de Serio Agüero, quien tuvo su paso por el Atleti apenas dejó Independiente en 2006 hasta el 2011.

“Fue mala suerte, porque al final ganó dos partidos. No le alcanzó por el ‘goal average’. Pero bueno, yo creo que son cosas que pasan. Vienen de una liga larga. Como siempre les deseo lo mejor porque jugué allí en el Atlético de Madrid. Esperemos que la próxima temporada les vaya mejor”, dijo el Kun, en conversación con el Diario Marca.

Además, sobre lo que viene siendo el Mundial de Clubes, que a medida que fueron pasando los días fue incorporando adeptos de todas partes del planeta, el exdelantero del Manchester City y Barcelona, opinó: “La verdad es que me está gustando mucho. Está espectacular”.

Diego Simeone y el argumento de la temporada de los europeos

El Cholo también hizo hincapié en el desgaste que sienten los jugadores que militan en Europa, puesto que el Mundial de Clubes se está desarrollando tras la temporada 2024/2025: “Sabíamos de antemano que era un torneo muy bonito e ilusionante, pero a los europeos nos alcanza al final de temporada y a los sudamericanos en el pleno. Suena a excusa, pero es una realidad”.

Fuente: bolavip