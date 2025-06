Revés judicial para el Gobierno: restituyen el feriado del Día del Trabajador del Estado y frenan un DNU de Milei

La Justicia suspendió provisoriamente el DNU 430/2025 de Milei que eliminaba el feriado del Día del Trabajador del Estado (27 de junio).

La medida fue dictada tras un amparo de ATE y restituye temporalmente la Ley 26.876.

ATE celebró el fallo como un freno al avance del Ejecutivo sobre derechos laborales.

El Gobierno había justificado la eliminación del feriado por razones de crisis económica y equidad entre sectores.

La decisión judicial reabre el debate sobre el uso de DNU para modificar leyes sin pasar por el Congreso.

El Juzgado Nacional del Trabajo N°3 de la Ciudad de Buenos Aires suspendió de forma provisoria el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, con el que el presidente Javier Milei había eliminado el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado. La medida cautelar, dictada tras una presentación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), garantiza que este viernes será no laborable para los empleados públicos nacionales.

La resolución judicial restituye temporalmente lo establecido por la Ley 26.876, que desde 2013 reconoce ese día como feriado nacional para trabajadores estatales. La norma había sido derogada por el Ejecutivo mediante el controvertido DNU publicado en el Boletín Oficial.

Desde ATE celebraron el fallo como “un freno al autoritarismo del Ejecutivo” y calificaron la decisión como un triunfo en defensa de los derechos laborales. El gremio cuestionó duramente que el Gobierno intentara suprimir el feriado sin debate legislativo, y remarcó la importancia simbólica de la fecha como una forma de visibilizar el rol del empleo público en el funcionamiento del Estado.

El argumento oficial: crisis económica y equidad

El DNU ahora suspendido llevaba la firma de Milei y de todo su gabinete. En él, el Gobierno justificaba la eliminación del feriado argumentando que, en un contexto de crisis económica y social, no era razonable mantener un día no laborable exclusivo para un solo sector. Además, señalaba que la Argentina ya cuenta con 19 feriados nacionales y que quitar uno no alteraría significativamente el calendario general.

Según el Ejecutivo, la medida apuntaba a “equiparar la actividad laboral entre todos los sectores productivos”.

Tensiones con los gremios y posibles apelaciones

La reacción sindical no se hizo esperar. Desde ATE y otras organizaciones señalaron que el fallo judicial representa un límite claro al intento del Gobierno de avanzar sobre derechos laborales por decreto. Mientras tanto, en la Casa Rosada evitaron declaraciones públicas directas, aunque dejaron trascender su malestar por la decisión judicial.

No se descarta que el Ejecutivo apele la medida en los próximos días, pero lo cierto es que el efecto de la cautelar es inmediato: este viernes 27 de junio no se trabajará en la administración pública nacional.

Debate abierto sobre los DNU

El fallo reaviva la discusión en torno al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia como herramienta para modificar normativas laborales sin pasar por el Congreso. En un contexto de alta conflictividad con los gremios y con una agenda oficial centrada en la desregulación, la resolución judicial no solo restituye un feriado, sino que marca un límite institucional al alcance del poder presidencial en tiempos de crisis.

Mientras el Gobierno evalúa los pasos a seguir, el Día del Trabajador del Estado se celebrará como indica la ley: con las oficinas públicas cerradas y un nuevo capítulo abierto en la disputa por el rumbo del empleo público.