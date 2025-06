Escándalo en el Senado: Guillermo Francos se retiró en medio de insultos y tensión con el kirchnerismo

Guillermo Francos abandonó el Senado tras ser acusado de "mentiroso" por la senadora Cándida López (FdT).

La sesión quedó interrumpida y se convocó una nueva para el miércoles próximo.

Previamente, Francos defendió la gestión libertaria y advirtió un posible veto a la nueva ley previsional.

Recibió críticas por el veto a la emergencia en Bahía Blanca y por la falta de obra pública y políticas sanitarias.

El episodio reflejó la tensión entre el Gobierno y el kirchnerismo, y expuso dificultades de diálogo político.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, protagonizó este jueves un abrupto y escandaloso episodio en el Senado, donde decidió retirarse antes de completar su informe de gestión, tras ser acusado de "mentiroso" por la senadora ultra K Cándida López (Tierra del Fuego). “No tolero que me falten el respeto. ¿Para qué me voy a quedar, si no me creen?”, lanzó el funcionario libertario antes de abandonar el recinto, dejando en evidencia la fragilidad del vínculo entre el Ejecutivo y un sector del Congreso.

La situación estalló cuando López elevó el tono de sus críticas, ignorando incluso el pedido de moderación de su propio jefe de bloque, el formoseño José Mayans, quien intentó frenar su embestida sin éxito. Ese desenlace fue funcional a la Casa Rosada, que suele capitalizar los excesos del kirchnerismo como parte de su narrativa política. La salida de Francos derivó en un desordenado cuarto intermedio y una nueva convocatoria para el miércoles próximo.

Kirchnerismo descolocado: entre elogios e insultos

Minutos antes del escándalo, el clima había sido sorpresivamente más conciliador. La senadora rionegrina Silvina García Larraburu (FdT) incluso sugirió que el presidente Javier Milei podría evaluar un indulto a Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria. “Sería un gran mensaje. No le podemos ceder el poder de las decisiones más importantes a Comodoro Py”, dijo, en un intento de apelar a la figura política de Francos para un gesto de alto impacto institucional.

Francos, jubilaciones y el veto presidencial

En su exposición inicial, Francos defendió los “logros” del gobierno de Milei, aunque centró su intervención en advertir sobre el posible veto a la ley previsional que ya cuenta con media sanción. Según explicó, el sistema jubilatorio es “inviable” por la cantidad de beneficios otorgados por moratoria, en una proporción de 2 a 1 frente a los que cuentan con aportes. La nueva fórmula, más el aumento del bono a $110.000, representaría un impacto fiscal del 0,8% del PBI, estimó.

La ley, aprobada en Diputados con votos de diversos sectores, busca aumentar todas las jubilaciones y actualizar el bono por inflación, además de reabrir la moratoria previsional por dos años.

La herida de Bahía Blanca y el Garrahan

El jefe de Gabinete también recibió fuertes críticas por el reciente veto presidencial a la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca, tras el temporal que dejó 13 muertos. El senador radical Maximiliano Abad cuestionó que el decreto del Ejecutivo era insuficiente y que la ley vetada contemplaba soluciones estructurales para la reconstrucción de la ciudad.

Otros legisladores lo interpelaron por la paralización de la obra pública, la crisis salarial en el hospital Garrahan, la situación en los pasos fronterizos y la ausencia de políticas productivas concretas.

Un informe truncado y una nueva cita

Sin posibilidad de recomponer el clima, el Senado resolvió citar nuevamente a Francos para el próximo miércoles a las 11. La escena dejó al descubierto la tensión reinante entre el oficialismo y el kirchnerismo, y la dificultad del Gobierno para sostener una interlocución estable con sectores del Congreso. El paso de Francos por la Cámara alta terminó no en balances ni propuestas, sino en un portazo y una crisis política televisada.