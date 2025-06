La campaña llegó a su fin y el lunes nada será igual en Rafaela

Por Carlos Zimerman

Resumen en frases claves:

La campaña electoral en Rafaela marca un antes y un después en la política local.

Fabricio Dellasanta desafía a la "casta" política, lo que genera nerviosismo en sus representantes.

La Libertad Avanza, con Dellasanta, sorprende al quedar en tercer lugar en las PASO sin grandes campañas.

Se esperan al menos dos concejales de La Libertad Avanza tras el 10 de diciembre, con optimismo sobre un posible tercero.

Las encuestas son consideradas poco fiables; la oficial sugiere un empate entre La Libertad Avanza y el peronismo.

Se anticipa una participación electoral mayor a las PASO, pero con significativo ausentismo debido al

descontento con la política.

Dellasanta se distingue por su compromiso a trabajar en la actividad privada y critica los sueldos de los políticos.

Hay expectativas de un cambio en la política rafaelina, tras años de dominio de partidos tradicionales.

La campaña llegó a su fin y, seguramente, el lunes nada será igual en Rafaela. La política de Rafaela está, por primera vez, ante lo que será una bisagra: un antes y un después. Un candidato proveniente de un ámbito absolutamente ajeno a la política le dice a la “casta” las cosas como son y, sin pelos en la lengua, les escupe lo que ellos nunca han escuchado y tanto les cuesta aceptar. Dellasanta es, sin duda, la figura que cambiará la configuración política en Rafaela, y muchos ya están nerviosos. Ahora, la última palabra la tiene la gente; el ciudadano es quien, el domingo, tiene el poder. El cansancio que se observa en la calle hacia los políticos que han gobernado durante tantos años con los mismos resultados seguramente marcará un quiebre inédito en la ciudad.

Con la incursión de La Libertad Avanza y de Fabricio Dellasanta en Rafaela, en las elecciones PASO, la sociedad se sorprendió por el resultado obtenido por el partido libertario, cuya figura principal a nivel nacional es el Presidente Javier Milei. La realidad es que en Rafaela nadie pensó que los libertarios podrían alcanzar semejante resultado electoral, quedando en tercer lugar y logrando ese puesto sin ningún tipo de publicidad en los medios ni ensuciando las calles con la cartelería retrógrada que la política tradicional, la casta, se niega a dejar de lado. Esto se debe, entre otras cosas, a que detrás de la publicidad de los partidos y de la cartelería en la vía pública hay un extraordinario negocio que llena los bolsillos de los políticos.

Como era de esperar, luego de las PASO y del resultado obtenido, la figura de Dellasanta y de quienes lo siguen en la lista ha ido cobrando relevancia y hoy las especulaciones más pesimistas lo sitúan con la posibilidad concreta de lograr al menos dos concejales a partir del 10 de diciembre de este año, aunque los más optimistas ya hablan de tres.

Las encuestas que circulan son falsas; los precios para realizar una encuesta seria en estas elecciones tenían al menos siete ceros, y ninguno de los partidos, ni siquiera el oficialismo, tiene una encuesta específica de Rafaela. La única que aportó el gobierno provincial y que se realiza mayoritariamente por internet arroja para Rafaela una verdadera sorpresa, que de darse, literalmente agotará la producción de fármacos tranquilizantes el próximo lunes y también de papel higiénico.

La encuesta aportada por la provincia indica que el triunfador del domingo por la noche estará entre La Libertad Avanza y el peronismo, quienes, según ellos, están cabeza a cabeza, pero con una mínima inclinación hacia los discípulos de Milei. Aquí hay que tener en cuenta que la compulsa se realizó mayoritariamente por internet, donde predomina notablemente el partido libertario.

Si se diera esta encuesta, y más allá de quién suba al podio principal, el peronismo pondría dos concejales, los libertarios otros dos, y en quinto lugar quedaría el oficialista Scavino, quien, según lo que se maneja en el gobierno provincial, sacaría porcentualmente menos votos que en las PASO. Hay que aclarar que se espera una concurrencia superior a la de las primarias, pero tampoco de grandes guarismos; se habla de un 7% como máximo, lo que también sugiere un ausentismo marcado producto del descreimiento de la sociedad hacia la clase política y de la bronca que ésta manifiesta.

En este punto, también lleva agua a su molino el candidato Dellasanta, quien en cada oportunidad que tiene repite que él y su equipo seguirán trabajando en sus respectivas actividades privadas y no se contagiarán de la casta rafaelina que gana sueldos monumentales con la política, sin desarrollar actividad alguna, es decir, que viven de la política con el sueldo que todos los rafaelinos les pagan con las tasas y el famoso DREI que se cobra a los comerciantes, y que Dellasanta ya prometió eliminar.

Hacer el simple ejercicio de salir a la calle y hablar con la gente, sin micrófono en mano, es quizá el mejor termómetro. Esto lleva a pensar que a partir del domingo a las 21 horas puede haber una bisagra en la política rafaelina y el fin de la hegemonía de quienes han gobernado la ciudad durante tantos años. Cuando digo "gobernar", me refiero a los partidos tradicionales: el peronismo, que lo hizo durante 32 años, así como el radicalismo, el PDP y algún que otro vecinalista que ha pasado. Al final, todos se han mostrado casi indistinguibles, trabajando solamente para ellos, importándoles poco y nada el bienestar de la gente. Siempre digo que la política debe ser útil para mejorar la vida de las personas y no para resolver los problemas de los políticos. Durante muchos años, la situación fue al revés. Al parecer, algo está cambiando y, si es así, no es otra cosa que una muy buena noticia.