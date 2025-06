Francos responde a Cristina Kirchner: “No sé de dónde saca esos números; la economía está mejorando”

Francos respondió a Cristina Kirchner, negó sus críticas sobre la crisis económica y afirmó que hay mejora en consumo y crecimiento.

Defendió el equilibrio fiscal como prioridad del Gobierno y condicionó la baja de impuestos al cumplimiento de metas.

Ratificó que las retenciones son “malas”, pero aclaró que no pueden eliminarse aún.

Impulsa reformas laboral y tributaria, claves para mejorar la competitividad.

Justificó la salida de dólares como inversión en bienes de capital que anticipa crecimiento.

Criticó el trato en el Senado, tras su cruce con una senadora kirchnerista, y pidió respeto institucional.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió al cruce de las duras críticas lanzadas por la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la situación económica del país y el rumbo del gobierno de Javier Milei. En declaraciones radiales este domingo, defendió el equilibrio fiscal como eje central del programa económico y desestimó las cifras que mencionó la exmandataria, quien cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

“Seguramente en prisión no debe recibir todos los números de la Argentina. No sé de dónde saca esos números ni quién se los manda. Yo no creo que sea así”, ironizó Francos en diálogo con radio Mitre, tras el mensaje que publicó Cristina en redes sociales, en el que denunció que “media Argentina no llega a fin de mes” y acusó a Milei de apropiarse de fondos provinciales.

En su escrito, la ex presidenta fue más allá y calificó al presidente de “cruel” y “boludo”, al advertir que está llevando al país a “un callejón sin salida”. Francos rechazó esas afirmaciones y aseguró que “ha habido una mejora sustancial en la economía y en el consumo”, y que los indicadores “muestran crecimiento mes a mes”.

Equilibrio fiscal y futuro de las retenciones

Francos ratificó que el Gobierno no aceptará medidas que pongan en riesgo el equilibrio fiscal y consideró que reducir impuestos solo será posible si se mantiene la meta de superávit. “Las retenciones son un mal impuesto y deberían eliminarse, pero no es algo que podamos hacer ahora”, explicó.

Asimismo, adelantó que, una vez consolidado el superávit, continuarán con la reducción tributaria: “Ya hemos bajado impuestos y vamos a seguir haciéndolo cuando el margen fiscal lo permita”.

Reformas estructurales y señales de inversión

El funcionario también reafirmó que la reforma laboral y la reforma tributaria son prioridades del Gobierno para mejorar la competitividad de la economía. “La Ley de Contrato de Trabajo necesita cambios. Estos dos temas afectan de forma directa al desarrollo del sector productivo”, expresó.

Consultado sobre la reciente salida de divisas, Francos sostuvo que se trata mayormente de importación de bienes de capital. “Argentina estaba descapitalizada. Hoy hay industriales que están invirtiendo. Es una salida de dólares que anticipa crecimiento futuro”, argumentó.

Cruce con el Senado y polémica sesión

Por último, Francos se refirió a la tensa sesión en el Senado, donde interrumpió su exposición luego de que la senadora kirchnerista Cristina López lo acusara de mentiroso. “No voy al Senado para que me falten el respeto. Soy respetuoso con todos. No tiene sentido que una legisladora se exceda en sus calificativos”, concluyó.

En un clima político marcado por la confrontación y las urgencias económicas, el jefe de Gabinete reafirma el rumbo fiscalista del oficialismo, al tiempo que responde con dureza a las críticas del kirchnerismo, en una pulseada que vuelve a tensionar el escenario nacional.