Monteverde y su llamado al peronismo: "Por fuera de la unidad no hay nada"

Juan Monteverde, líder de Ciudad Futura y cabeza de la nómina que representó al Justicialismo en la elección de concejales de Rosario, se quedó con el primer lugar en los comicios de este domingo. En el segundo puesto, La Libertad Avanza; y en el tercero, Unidos. En diálogo con El Litoral, el dirigente habló de los desafíos por delante, de las elecciones de 2027 y del proceso que debe consolidar el peronismo en Santa Fe.

- Se habla de "la sorpresa" en Rosario por tu victoria… ¿lo sentís así?

- No sé si la sorpresa, pero sí creo que fue una victoria importantísima. En Rosario hacía casi 30 años que la oposición no ganaba una elección. O sea, 30 años que el oficialismo venía ganando ininterrumpidamente todas las elecciones. Por eso creo que se rompió la idea de que hay una única fuerza que puede gobernar Rosario y creo que prepara el camino para que en 2027, por fin y después de tanto tiempo, la ciudad pueda cambiar para siempre.

- Ese hecho histórico también implica una responsabilidad. ¿Cuál crees que sea el principal desafío?

- Sí, es una gran alegría pero también es una gran responsabilidad. Yo creo que tenemos dos desafíos; por un lado, cuidar y proteger esta unidad, este proyecto político nuevo que hemos construido, que tiene lo mejor de la tradición política y lo mejor de la renovación. Somos muy plurales y muy diversos, tan plurales y tan diversos como nuestra sociedad, y creo que por eso podemos representarla, pero es un desafío cuidar esto. Por otro lado, tenemos que ir a buscar a esa otra mayoría que este domingo no fue a votar. No soy un dirigente que porque gana la elección mira para el costado como si todo estuviera bien. Una democracia donde la mitad de la gente no va a votar, es una democracia en una crisis muy profunda. Me tomé el desafío de, en el término de estos dos años, ir a convencer a esa mayoría que se quedó en la casa para que en 2027 participe porque habrá cosas importantes en juego. Mientras la gente vea que no hay conexión entre lo que discute la política y su vida cotidiana, la democracia va a estar cada vez peor.

- ¿En 2027 serás candidato a intendente de Rosario?

- A ver… Creo que es el camino que venimos construyendo… Yo empecé a militar cuando tenía 20 años, no para ser concejal, intendente o gobernador, sino para cambiar el mundo y después lo hacemos desde el lugar que nos toque. Y atrás de todo esto hay una hipótesis de construcción política que es que esta democracia que tiene tantas deudas y está tan debilitada, la podemos salvar desde las ciudades, porque en el 2027 no solamente va a ganar un candidato o una fuerza política distinta, sino que vamos a gobernar de otra manera. O sea, vamos a mostrar desde la segunda ciudad de Argentina que los gobiernos pueden ser distintos, que pueden escuchar a su gente, que pueden invitarla a participar, a ser protagonista. Ése es el desafío; mostrar que no se trata de que gane una fuerza y trata de gobernar de manera distinta. Y creo que también es una pista o un camino que ojalá inspire a toda la Argentina.

- ¿Cuál es el mensaje para el peronismo en la provincia, que tuvo propuestas electorales por fuera de la estructura?

- El mensaje para cada compañero y compañera es que estas elecciones así como las de abril a constituyente, demostraron que el camino es esta fórmula que inauguramos de unidad y renovación. Sin unidad no se puede. Para defender a nuestra gente necesitamos ser muchos; necesitamos estar juntos y ser un escudo que protege a los que más lo necesitan, pero también la renovación es necesaria y ello no implica solamente caras y nombres. La renovación es de prácticas políticas. Si cambiamos la cultura política, si logramos construir estos espacios que son plurales, que son diversos donde nadie pierde su identidad, me parece importante. La clave es la unidad y la renovación. Por fuera de la unidad no hay nada. Les pasó a todos los que fueron por afuera; los convoqué a todos y no tengo duda de que en 2027 vamos a estar todos juntos. La unidad es el camino y la renovación es la manera.

- ¿Te sentís conductor de ese peronismo provincial?

- Me parece que el desafío es construir una conducción colectiva. Creo que si somos capaces de construir espacios que no están alineados bajo una figura, sino bajo un proyecto y una idea, eso es mucho más duradero. Además, no estamos discutiendo proyectos personales. Por lo menos yo voy a apostar para eso; que todos estos espacios que vamos armando y que estas victorias que vamos logrando se solidifiquen bajo esta idea de una conducción colectiva más horizontal. No se trata tanto de liderazgos individuales y verticales, sino colectivos y horizontales.

- ¿Cómo tomaste el saludo de Cristina Fernández?

- Me llamó antes de hacer el tuit. Estuvimos hablando un rato largo y hablamos justamente de esto; de esta crisis de representación y de cuáles son los desafíos para ir a buscar a esa mitad de la gente que no fue a votar. Y de cuáles son los cambios que tenemos que hacer en la política y en esta democracia que tenemos. Fue una charla muy profunda, no tan coyuntural, sino más profunda. Creo que tenemos que hablar entre todos; es momento más que nunca de ampliar la mirada. Estoy convencido de que hay que tomar lo mejor de la tradición política con lo mejor de la renovación, y saber que no hay uno que la tenga tan clara. Tampoco la historia empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Hay errores y aciertos en un montón de espacios políticos; creo que llegó el momento de profundizar los aciertos y minimizar los errores. Me parece que ése es el desafío de lo que viene. Si somos capaces de reconocer en nosotros una virtud y tomarlo para hacerla más grande, pero también sabiendo que hay cosas que no se pueden repetir, ésa va a ser la garantía para no volver a cometer los mismos errores, sino para construir algo mucho mejor a futuro y dejarle a las generaciones que vienen la vara mucho más alta.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.