El furioso mensaje de Sabrina Rojas contra Luciano Castro por su ausencia en el cumpleaños de su hija

Esperanza, la hija de Sabrina Rojas y Luciano Castro, cumplió 12 años y lo festejó a lo grande. La conductora compartió algunas imágenes de la celebración con un llamativo mensaje dedicado al actor.



En sus historias de Instagram, se pudo ver que la adolescente disfrutó de una fiesta rodeada de familiares, a puro baile y comida.

Tras el fin de fiesta, Rojas compartió una foto junto a sus dos hijos, Esperanza y Fausto y escribió: “Siempre y para siempre”.

“Nosotros, siempre juntos, con mil aventuras y cosas vividas, semanas tras semanas de nuestras vidas. Por qué no hay nada más lindo que compartir con ustedes. Me hace feliz hacer y estar, jamás podría perderme un momento tan lindo. Porque trabajando aún hubiera corrido solo para soplar las velas. Ni loca me lo perdía. Las personas eligen, yo los elijo siempre”, sentenció.

Luego publicó otra foto junto a la cumpleañera y aseguró: “Con este abrazo, puedo asegurar que me siento toda poderosa”.

A modo de cierre, compartió un video donde se la puede ver bailando en la fiesta de su hija y expresó: “¿Yo? Siempre feliz, orgullosa de mí, disfrutando a mis hijos y mi vida. Libre, sin cargar energías pesadas, oscuras que durante tantos años me hice cargo, soportando y disimulando, porque para mis hijos, la vida es bella. Creo que se me nota la plenitud desde esa fecha".

“Sí, me amo, amo mi vida. Y cuando no te queda otra te das cuenta de que sola podés con todo y que encima sos feliz”, concluyó.

Los mensajes no pasaron inadvertidos entre los usuarios, ya que en ninguna de las historias o las fotos aparece Castro. Por su parte, el actor solo se limitó a compartir unos posteos donde daba cuenta que ese domingo era la última función de su obra en el Teatro San Martín.

Fuente: TN