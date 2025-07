Romina Uhrig se defendió tras la filtración de un video en el que comparte una bañera con el ex de Juli Poggio

Romina Uhrig no pudo evitar quebrase al hablar este martes sobre su distanciamiento con Julieta Poggio. Tras haber sido grandes amigas desde su participación en Gran Hermano (Telefe), la modelo criticó a la exdiputada después de filtrarse en redes un polémico video en el que se la ve metida en una bañera junto a Lucca Bardelli, su exnovio.



En medio de la incómoda situación, Juli recibió este material y pidió explicaciones a su amiga. No pareció conforme con la respuesta, ya que días después apareció junto a Daniela Celis en el programa stream de Martín Cirio y la criticó duramente por lo sucedido.

Tras el escándalo, la morocha se refirió a los dichos de Poggio en el ciclo Se picó (República Z). “Me sorprendió un montón. Me puse muy mal, estoy muy mal. Lo hablé con ella, no es que me junto con su ex. Él sale con alguien de mi grupo. No estábamos abrazados. No puedo no juntarme con mi amiga porque sale con él. Es tema de ellos. No soy su amiga, no lo sigo, no tengo su teléfono”, explicó.

Respecto a la controversial escena que dio vueltas en redes, Romi contó su versión de los hechos: “Era en la terraza, había pileta, hidro. Nos metimos todos. Él hizo un video que yo ni idea, estábamos todos pasándola bien".

Luego, la expolítica se quebró al comentar que le extrañaba el hecho de que Julieta la expusiera, pero especialmente le dolió su desconfianza: “Estás desconfiando de mí y si lo haces, ya está. Tengo una lealtad muy grande por la gente que amo. No soy así. Obviamente que de alguien que querés, te duele”.

Hacia el final de su intervención, Uhrig recalcó: “Ella (Julieta) ya sabe que (Lucca) viene y se junta porque está con alguien de mi grupo. Juli con nuestra amistad es muy reservada, me dolió un montón. Yo jamás desconfiaría de una amiga. Mirá si voy a estar con el ex de una amiga. Una locura”.

Fuente: TN