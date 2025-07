Zverev se quebró tras su eliminación en Wimbledon: "Me siento muy solo"

La derrota en primera ronda de Wimbledon fue solo la punta del iceberg. Tras caer ante el francés Arthur Rinderknech, el tenista alemán Alexander Zverev brindó una conferencia de prensa en la que, visiblemente conmovido, expuso el difícil momento personal que atraviesa.

Con palabras cargadas de angustia, reveló que sufre problemas de salud mental y que, desde hace meses, lucha por salir de un pozo emocional que afecta tanto su rendimiento deportivo como su vida personal.

Zverev reveló su lucha mental tras su eliminación en Wimbledon

“A veces me siento muy solo en la cancha. Tengo problemas a nivel mental desde el Abierto de Australia. Me cuesta encontrar alegría fuera de la pista. Jamás había experimentado algo así”, reconoció el actual número 3 del ranking ATP, generando una fuerte preocupación en el mundo del tenis.

Zverev, de 28 años, habló de una batalla interna que va mucho más allá de lo deportivo. “Mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí. Estoy intentando salir de este lugar, pero vuelvo a caer. Me siento solo en la vida en general ahora mismo, y eso no es agradable”, confesó, marcando uno de los momentos más crudos de su carrera pública.

El jugador alemán se consolidó como una de las grandes promesas del tenis mundial cuando, a los 20 años, ya ocupaba los primeros puestos del ranking y era señalado como heredero natural del trono del "Big Three". Sin embargo, esa explosión temprana también vino acompañada de presiones, críticas y una exposición que, según admitió, impactaron en su salud mental.

“Hay días en los que me voy a dormir sin motivación para levantarme al día siguiente”, declaró Zverev, quien lleva años compitiendo al máximo nivel, pero hoy encuentra más difícil que nunca el camino de regreso al equilibrio.

Fuente: 442