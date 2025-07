Huracán voló alto en Rosario: venció a Instituto por penales y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina

Mientras se esperan por los cuartos de final del Mundial de Clubes, la Copa Argentina continuó con su acción de jueves: Huracán venció a Instituto en los penales y avanzó a los octavos de final.

Desde el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, en la ciudad de Rosario, ambas instituciones brindaron un buen espectáculo de fútbol, pero no lograron sacarse diferencias en los 90 minutos y, con el marcador en 0-0, definieron el pase a la siguiente instancia desde los penales.

Ya desde los doce pasos, fue el Globo quien se terminó imponiendo: el arquero Sebastián Meza se agrandó en el arco y tapó dos grandes remates para darle la clasificación al pueblo Quemero.

De esta manera, los dirigidos por Frank Darío Kudelka se impusieron contra los comandos por Daniel Oldrá, avanzaron de ronda y, de ahora en más, enfrentarán a Lanús por los octavos de final.

¿Cómo quedó el cuadro de la Copa Argentina?

Tras definirse algunos cruces de los dieciseisavos de final, la Copa Argentina sigue tomando forma y cada vez quedan menos cupos para completar el cuadro de los octavos de final.

Solo restan tres cruces para completar el cuadro de los 16 mejores de la Copa Argentina: San Lorenzo vs. Quilmes, que se disputará el sábado 5 de julio a las 16:45; River vs. San Martín de Tucumán y Boca vs. Atlético Tucumán, ambos programados para el 31 de julio, con horario a confirmar.

