Santa Fe mostró su política de alfabetización a referentes de seis países latinoamericanos

Con la participación de representantes de Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Argentina, este jueves se realizó en "El Molino, Fábrica Cultural" un Encuentro Regional de Alfabetización. La actividad reunió a más de 50 referentes de organizaciones civiles, de organismos internacionales y del sector privado, que acompañan políticas educativas en 39 provincias y/o Estados subnacionales de Latinoamérica comprometidos con mejorar los niveles de alfabetización en sus respectivos países.

El ministro de Educación provincial, José Goity, destacó la importancia del evento. "Estamos muy honrados y orgullosos de que países importantes de Latinoamérica vengan a compartir sus experiencias, pero también a ver qué estamos haciendo nosotros en el marco del Plan Raíz", expresó a El Litoral.

Para Goity, el encuentro no solo es motivo de orgullo, sino que también plantea un desafío: "Nosotros lo hacemos con mucha apertura, con mucha franqueza, mostramos lo bueno, lo malo, mostramos el esfuerzo que hacen todos los docentes junto con los equipos directivos, y la verdad es que nos vamos enriquecidos".

Los visitantes -que con anterioridad habían estado en Entre Ríos- fueron recibidos este jueves por el gobernador Maximiliano Pullaro, en Casa de Gobierno. Después, en El Molino, se realizó una exhaustiva exposición del plan de alfabetización en la provincia, a cargo de Goity, junto a la subsecretaria de Calidad Educativa de la provincia, Mariana Migliaro, y a la investigadora del Conicet, Beatriz Diuk, asesora técnica del programa Raíz.

El ministro valoró el intercambio a nivel regional como herramienta de mejora: "Construir alianzas virtuosas, incorporar abordajes que ya están probados, que tienen resultados, es muy importante, porque no estamos hablando de una cuestión menor. Estamos hablando de que todos nuestros niños aprendan a leer y escribir. Y ahí no podemos improvisar ni dejar de hacer todo el esfuerzo".

En territorio

Durante la jornada, además de los intercambios institucionales, los participantes visitaron seis escuelas de la ciudad de Santa Fe donde se implementa el Plan Raíz: las N° 2 "General Manuel Belgrano", N° 1010 "Sagrado Corazón", N° 8 "Cristóbal Colón", N° 1169 "Niño Jesús", N° 533 "Victoriano Montes" y N° 95 "Simón de Iriondo", estas dos últimas ubicadas en Alto Verde.

Beatriz Diuk resaltó que "la visita a las escuelas dejó a todo el mundo muy impactado. Se vio mucho alineamiento: maestras, directoras, supervisoras acompañaron muy contentas y con la sensación de que los chicos realmente están aprendiendo. Eso es una imagen muy linda para que se lleven a sus países".

Consultada sobre el avance del plan en Santa Fe, la investigadora se mostró conforme: "Vemos una muy buena respuesta de las escuelas, hay entusiasmo, alegría, y los docentes nos transmiten que los chicos están muy contentos. Se está produciendo un cambio gradual, pero con muy buen nivel de respuesta".

También Migliaro destacó el valor de las visitas escolares: "Fue un día de mucho diálogo, no solo entre gestores, sino también en las escuelas. Pudimos ver de qué manera se implementa el Raíz. Una cosa es explicarlo, y otra muy distinta es poder verlo". Según la funcionaria, el recorrido permitió observar el trabajo de los docentes en territorio y cerrar la jornada con una puesta en común enriquecedora.

Recuperación pospandemia

Desde el plano internacional, Rosa Wolpert, oficial de educación de Unesco México -una de las visitantes-, dijo a El Litoral que "hay una tremenda preocupación en la región por el impacto negativo de la pandemia en los aprendizajes. La pérdida fue de prácticamente dos años, y ese es el tiempo que se necesita como mínimo para recuperar lo perdido".

Wolpert señaló que en la mayoría de los países los resultados bajaron. "En evaluaciones como Pisa ya se ven resultados más bajos, y las mediciones nacionales también lo reflejan. Lo que está claro es que mover la maquinaria educativa es difícil, y el impacto no se resuelve solo con materiales y docentes. Hay que poner atención también en la situación de los chicos", señaló.

Al respecto, también el ministro Goity hizo una consideración: "La pospandemia puso en evidencia una fragilidad del sistema educativo argentino. Teníamos las defensas bajas, y eso se notó. Pero hay experiencias en Latinoamérica muy interesantes, como la de Brasil, que hizo una revolución alfabetizadora con recursos similares o menores a los nuestros. Y si ellos pudieron, nosotros también".

Una preocupación regional

Desde Chile, Javier González, director de Summa -Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe que trabaja en 21 países de la región-, aseguró: "La alfabetización es un derecho humano y la base de la libertad. El nivel de analfabetismo a edad temprana en América Latina es altísimo. En Argentina sorprende, dada su trayectoria y nivel de desarrollo".

Sobre la visita, González valoró el compromiso político de la provincia: "Resalto el foco en el aula y el apoyo a los docentes con materiales y formación. Es un esfuerzo difícil, pero muy loable. Todos enfrentamos desafíos similares: incluso en Chile, un tercio de los niños no alcanza el nivel adecuado de lectura en cuarto básico".

En tanto, Florencia Mesadra, gerente de Educación en la Fundación Instituto Natura, explicó que "acompañamos al gobierno provincial en la implementación del Plan Raíz, junto con la Fundación Pérez Companc. Somos parte de una red de organizaciones -incluso hay fundaciones empresarias- de seis países comprometidas con mejorar la alfabetización inicial. Trabajamos con los gobiernos para implementar políticas más efectivas, que garanticen el derecho a leer y escribir".

