Maqueda, sin filtro: “El Congreso da vergüenza y el debate político ya no existe”

Sobre El ex ministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda fue homenajeado este fin de semana por su trayectoria judicial y aprovechó la ocasión para enviar un mensaje con alto contenido político e institucional. Al recibir el reconocimiento como “personalidad destacada de la Justicia” por parte de Perfil Córdoba, el constitucionalista prefirió hablar de la libertad de prensa, a la que definió como “la primera de las libertades” y condición esencial para el funcionamiento democrático.

“El poder concentrado no puede reaccionar como un matón ni como un barra brava”, advirtió, en un tiro por elevación a ciertos liderazgos autoritarios. Y agregó: “Vemos cómo están reaccionando algunos líderes en el mundo, inclusive en la República Argentina”, deslizando una crítica implícita a las formas del oficialismo actual.

Maqueda dejó la Corte en diciembre pasado al cumplir 75 años, la edad máxima establecida para los jueces según la Constitución. Su despedida fue marcada por un emotivo pasillo de honor entre magistrados y empleados judiciales, cerrando así una carrera de más de dos décadas en el máximo tribunal.

Durante el acto de premiación, el jurista hizo un balance de su paso por el Poder Judicial y compartió su mirada sobre el deterioro del debate público. “La grieta de hace cuatro años ya no es la misma. Hoy, por un lado están ‘las fuerzas del cielo’ y por el otro, una oposición reducida al conurbano bonaerense”, opinó, con una metáfora directa al discurso religioso de Javier Milei y la fragmentación del peronismo.

También se mostró crítico respecto del funcionamiento del Congreso. “Me da cierta vergüenza la chabacanería con la que se manejan. Hay una disputa verbal constante y poco diálogo político real. Y sin diálogo no hay leyes importantes”, expresó, apelando a su experiencia como legislador en Córdoba y en el Congreso Nacional.

Consultado por la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Maqueda fue tajante: “La Corte ya se pronunció al no aceptar el recurso extraordinario, y la condena quedó firme. No tengo nada más que agregar. Lo que vino después fue un show… eso es politiquería”.

Con un discurso sereno pero cargado de señales, Maqueda dejó en claro que su retiro no implica silencio. Y que, en tiempos de tensiones institucionales y crispación política, la defensa de valores como la libertad de expresión, la independencia judicial y el respeto por las instituciones sigue siendo su prioridad.