Silencio estratégico y sospechas cruzadas: la tensa antesala del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en Buenos Aires

El PRO bonaerense aprobó sellar un frente con La Libertad Avanza (LLA), pero en LLA reina el silencio hasta el 9 de julio.

Aunque el acuerdo está “encaminado”, en LLA desconfían de algunos intendentes del PRO que dudan en sumarse plenamente.

La negociación de candidaturas se definirá entre el 9 y el 19 de julio; Karina Milei y Sebastián Pareja manejan la estrategia libertaria.

El PRO evitó nombrar a LLA en su comunicado para facilitar futuras adhesiones, lo que generó suspicacias.

Intendentes como Garro, Gentile y Petrecca aparecen como los más reticentes a la alianza.

Desde el PRO también temen que LLA incumpla lo acordado, pero creen que Milei los necesita políticamente.

El acuerdo con la UCR está prácticamente descartado.

Javier Milei se mantiene al margen; la conducción política está a cargo de su hermana Karina.

Luego de que el PRO bonaerense aprobara formalmente sellar un frente electoral de cara a las elecciones legislativas, el clima en La Libertad Avanza (LLA) cambió drásticamente: silencio absoluto. Ningún dirigente libertario salió a celebrar ni a confirmar el entendimiento. La consigna es clara: “No vamos a decir nada antes del 9”, aseguran desde el entorno de Karina Milei, en alusión a la fecha límite para oficializar alianzas.

A pesar de que los operadores libertarios admiten que el acuerdo está “encaminado”, persiste la desconfianza hacia algunos intendentes del PRO que, sospechan, aún dudan en adoptar plenamente el sello y el color violeta de LLA. “Hay quienes venden más compromiso del que realmente tienen”, advierten.

Desde el búnker libertario en Buenos Aires, bajo la dirección de Sebastián Pareja y la supervisión directa de Karina Milei, se preparan para la verdadera pulseada: la negociación de candidaturas entre el 9 y el 19 de julio. Hasta entonces, no habrá más reuniones formales con Cristian Ritondo, el principal interlocutor del PRO, seguido de cerca por Mauricio Macri.

El comunicado del PRO, que anunció el aval al frente sin mencionar a LLA, fue recibido con prudente satisfacción. Ritondo explicó que se evitó nombrar al partido de gobierno por una cuestión técnica, para dejar abierta la posibilidad de sumar nuevos socios sin revalidar acuerdos. “Estuvo bien”, reconocieron desde el círculo libertario, aunque algunos se preguntan si las promesas se cumplirán.

La duda gira en torno a varios intendentes clave: Javier Martínez (Pergamino), María José Gentile (9 de Julio), Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín) y Julio Garro (La Plata). Todos ellos aparecen como reticentes a integrarse plenamente a un armado liderado por LLA. La reacción: “mutis por el foro” en los últimos dos días.

En el PRO, por su parte, también hay suspicacias. “Estamos con el Ritondo Racing Club”, bromeó un dirigente del macrismo que respalda el acuerdo, aunque admite que Macri teme que “los violetas lo terminen cagando”. No obstante, otros referentes insisten en que Milei necesita al PRO tanto ahora como después de diciembre, aun si su imagen sigue alta.

La figura de Ritondo se volvió clave en el ajedrez electoral. En ambos campamentos reconocen que, si el acuerdo se frustra, será una herida difícil de sanar. “Después de todo lo que hizo, si pierde la confianza de los libertarios, ¿qué queda para el resto?”, razona un dirigente del macrismo.

El frente con la UCR, en cambio, parece descartado. Las tratativas entre Santiago Caputo y Maximiliano Abad no se tradujeron en avances con Pareja. “Los radicales no tienen chances. Se pueden sumar, pero no les damos nada”, aseguran cerca de Karina Milei.

La desconfianza entre los socios potenciales es mutua, pero desde el PRO reconocen que son ellos quienes más riesgos corren. Aceptaron el color violeta y el nombre “Frente La Libertad Avanza”, pero todavía no tienen claro cuántos lugares —y cuán relevantes— les tocará en las listas.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei permanece completamente al margen de la rosca electoral. La arquitectura política sigue en manos de su hermana, Karina, que controla con mano firme cada paso del armado. A menos de una semana del cierre de alianzas, todos callan… pero nadie descansa.