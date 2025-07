Más de una decena de empresas se anotaron para participar del salvataje de Vicentin

El Juzgado Civil y Comercial de Reconquista denegó el recurso presentado por el directorio desplazado de Vicentin SAIC, que pretendió frenar la apertura del proceso de salvataje empresario dispuesto por esa instancia, luego del rechazo a la homologación del acuerdo concursal con acreedores resuelto por la Cámara de Rafaela.

En una nueva resolución judicial dictada este 4 de julio, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista rechazó por “infundado e improcedente” un recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por el abogado Guido Ferullo, en representación del directorio desplazado de Vicentin SAIC.

El escrito intentaba frenar el proceso de salvataje empresario abierto por la justicia santafesina, mientras la empresa continúa promoviendo recursos ante tribunales superiores.

Según sostuvo el juzgado, la presentación no puede suspender el avance del proceso porque los recursos extraordinarios o quejas interpuestos no tienen efecto suspensivo, tal como establece la Ley Provincial N.º 7055. Citando jurisprudencia y doctrina, la resolución remarca que el fallo de la Cámara de Rafaela del 13 de mayo -que rechazó la homologación del acuerdo y ordenó abrir el salvataje- debe ejecutarse de inmediato.

Además, el juez Fabián Lorenzini descartó las objeciones de Vicentin al sistema de pre-registro de interesados para el salvataje, indicando que se trata de una herramienta válida, ya usada en otras ocasiones, para organizar el proceso y evitar mayores demoras.

Asimismo, amonestó a los recurrentes por no señalar el motivo que les “genera algún agravio merecedor de revisión; no explican, no acreditan, ni fundamentan siquiera en modo liminar su postura que, a la luz de los resultados obtenidos a la fecha, es calificable como irreflexiva y contraria al principio de conservación de la empresa en crisis”.

Oferentes

En la misma resolución, el magistrado puso de relieve que a la finalización el viernes 4 de la etapa de inscripción, solicitaron su registración para el proceso de salvataje empresario 11 postulantes: ACA, Grassi SA, Molinos Agro, Bunge SA, Viterra Argentina, LDC Argentina, Unión Agrícola de Avellaneda, Atilio Marotte, Yabitel SA, Barbero Cereales SAU y Bioenergías Agropecuarias, lo que “a todas luces demuestra la notoria utilidad de haber llamado a los interesados en concurrir a este expediente en calidad de oferentes”.

Para el magistrado, se trata en su mayoría empresas industriales de “reconocida trayectoria en el rubro, demostrándose así la existencia de interés genuino en participar del período de concurrencia”.

“Se han inscripto inclusive aquellas empresas que otrora mantuvieron negociaciones con la sociedad concursada en forma directa, demostrando una vez mas su compromiso con la búsqueda de alternativas para esta crisis”, remarcó Lorenzini, en tanto recordó que “la propia concursada puede participar del proceso de salvataje y defender allí también (si así lo desea) su propuesta”.

Apremiante

Al declarar la apertura del pre-registro de oferentes el pasado 27 de junio, el magistrado había hecho mención al extenso tiempo que ha trascurrido desde la resolución que dispuso la apertura del período de concurrencia (Resolución del 15/09/2023), y fundamentó su decisorio en “la crítica situación de la caja de la empresa, conforme fuera informado por los interventores, la proximidad del vencimiento de los contratos de fasón, los plazos naturales de los ciclos de cosecha y siembra, la necesidad de mantener en funcionamiento el complejo industrial”.

En esa línea, consideró los apremiantes montos referidos a deuda posconcursal y la proximidad de la feria judicial para “de manera inmediata tornar operativo los plazos judiciales correspondientes a reencausar el proceso de salvataje”, de acuerdo de la Ley de Concursos y Quiebras.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.