Viceministra de Salud defiende la creación de la ANES: “Buscamos eficiencia y transparencia, no ajustes” Preguntar a ChatGPT

La viceministra Cecilia Loccisano defiende la creación de la ANES, que centralizará la gestión de cinco hospitales públicos nacionales.

Asegura que no se trata de un ajuste ni recortes en atención, sino de mejorar eficiencia y transparencia ante irregularidades detectadas (sobreprecios, destrucción de vacunas, mala gestión financiera).

El nuevo modelo busca “saneamiento administrativo”, no despidos masivos, con ejemplos como el hospital Laura Bonaparte que funciona con menos empleados pero igual normalidad.

Critica la falta de aporte de la provincia en el hospital Posadas, pero Nación sigue cubriendo para no afectar la atención.

Describe un exceso de cargos jerárquicos en el Hospital Garrahan, lo que consideró insostenible.

Defiende la ANES como un cambio estructural para evitar que el sistema sea una “caja oscura”, buscando reducir gastos innecesarios y mejorar calidad sin afectar recursos humanos ni servicios.

La oposición prepara críticas y la comunidad médica sigue de cerca los efectos de esta reforma.

La viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano, defendió este miércoles la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un nuevo organismo estatal que centralizará la gestión de cinco hospitales públicos nacionales, entre ellos el Posadas y el Baldomero Sommer.

En diálogo con Radio Rivadavia, Loccisano aseguró que la medida no implica un ajuste ni recortes en la atención médica, sino un plan para mejorar la eficiencia y la transparencia en un sistema que, dijo, arrastraba serias irregularidades. “Los hospitales van a seguir funcionando igual, con los mismos equipos técnicos, pero con una administración más ordenada y eficaz”, afirmó.

El decreto oficial establece que ANES absorberá la administración de los hospitales Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS). Según la viceministra, durante el último año y medio detectaron irregularidades como compras de medicamentos con sobreprecios de hasta el 500%, destrucción de vacunas por exceso de stock, y una gestión financiera caótica.

Loccisano destacó que el nuevo modelo busca “saneamiento administrativo”, no despidos masivos. “El hospital Laura Bonaparte tenía casi 600 empleados. Hoy funciona con la mitad y con normalidad. No es achicar por achicar, sino ordenar y ser más eficientes”, explicó. En cuanto al hospital Posadas, gestionado en conjunto con la provincia de Buenos Aires, señaló que “la provincia no aporta lo que le corresponde, pero la Nación sigue cubriendo todo para no dejar a la gente sin atención”.

Además, la funcionaria lanzó un duro diagnóstico sobre el Hospital Garrahan, emblemático en salud pediátrica, al señalar que “hay 500 puestos jerárquicos para 580 camas, casi un jefe por cama, algo insostenible para cualquier sistema de salud”.

Frente a las críticas opositoras que denuncian un ajuste encubierto, Loccisano defendió la ANES como un cambio estructural necesario para “simplificar la gestión legal, financiera y operativa” y evitar que el sistema hospitalario público nacional sea “una caja oscura”.

El Gobierno apuesta a que esta reforma reduzca el gasto innecesario y mejore la calidad en la atención sin afectar los recursos humanos ni las prestaciones esenciales. Mientras tanto, la oposición prepara cuestionamientos parlamentarios y la comunidad médica observa con atención cómo impactará esta nueva estructura en la salud pública nacional.