Leticia Siciliani reveló cómo reaccionaron sus padres cuando se enteraron que salía con una chica: “Sentí que se los estaba ocultando”

Leticia Siciliani habló públicamente sobre un momento clave en su vida personal: la primera vez que les contó a sus padres que estaba en pareja con una mujer. En una entrevista, la actriz relató cómo atravesó ese proceso y cuáles fueron sus sensaciones al respecto.

“Habían sido seis meses nada más que llevaba con una chica, mi primera novia, y yo recién me había descubierto. Ese proceso me daba la sensación de haberlo ocultado y me angustiaba”, se sinceró la actriz, y agregó el trato que tienen sus padres con ella y sus cinco hermanos y hermanas: Griselda, Guido, Malena, Marilina y Paulina.

La reacción de los padres de Leticia Siciliani cuando se enteraron de que su hija salía con una chica

Respecto a la reacción de sus padres, Leticia fue clara: “Ellos se lo tomaron bien, siempre quisieron que yo esté bien y sea feliz”. Y detalló que, si bien hubo algo de incertidumbre en el momento, esto tuvo más que ver con la forma en que ella lo comunicó: “Cuando lo supieron lo recibieron con un poco de incertidumbre porque yo se los conté con mucha angustia, pero no por contarles, sino por sentir que se los estaba ocultando”.

La actriz forma parte de una familia numerosa. Es una de los seis hijos que tuvieron Norberto Siciliani e Ida. En una entrevista con Infobae, su padre —quien también es el papá de Griselda Siciliani— habló sobre la relación que mantiene con todos sus hijos y afirmó: “Somos una familia que vive con plenitud la unidad que brinda la diversidad”.

Por su parte, en su testimonio, Leticia Siciliani también remarcó el acompañamiento que recibió: “Me bancan siempre, como a todos mis hermanos y hermanas”. Según explicó, fue un momento movilizante, pero marcado por el respaldo familiar. Sus declaraciones se suman a otras entrevistas en las que la actriz ha hablado de distintos aspectos de su vida personal y profesional, incluyendo su carrera como bailarina, actriz y su paso por programas de televisión de gran audiencia, como Masterchef Celebrity o Showmatch hace unos años.

Fuente: caras.perfil.com