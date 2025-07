Santa Fe vuelve a la Corte por el reclamo de la Caja de jubilaciones

El gobierno santafesino se reúne este martes, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con representantes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esto es en el marco del reclamo de la provincia por la interrupción del flujo de fondos destinados a la compensación del déficit previsional que corresponde a las Cajas de Jubilaciones no transferidas, y al pago de la deuda acumulada por ese concepto. Al respecto, Santa Fe presentó una medida cautelar, en el contexto de cuya tramitación se llevan adelante instancias de conciliación con el organismo previsional nacional.

Se trata de la audiencia originalmente programada para el pasado 8 de julio, que se postergó a la espera del regreso del gobernador Maximiliano Pullaro, que durante esa semana llevó adelante una misión en Estados Unidos.

De todos modos, Pullaro no es de la partida en este caso, y la representación santafesina está encabezada por el secretario de Seguridad Social de la Provincia, Jorge Boasso, con el patrocinio del fiscal de Estado, Domingo Rondina, y el estudio jurídico porteño contratado específicamente para llevar adelante este reclamo.

Pullaro encabezó la representación provincial en la primera reunión de mediación, desarrollada el pasado 25 de junio en la Corte. Lo hizo acompañado por su predecesores Omar Perotti (PJ) y Antonio Bonfatti (PS). En aquél encuentro se dispuso una instancia "técnica" de evaluación de los montos comprometidos, y la provincia espera escuchar en la reunión de hoy una oferta de pago de parte de la Nación.

Según confirmó Boasso a El Litoral, conforme a lo acordado, en el interín entre las dos reuniones hubo contactos entre funcionarios técnicos para el intercambio de información, y la expectativa de la Provincia es que en el nuevo encuentro haya alguna propuesta concreta de parte de la Nación para acordar una solución, tal como en su momento se hizo con Córdoba. En caso de que esto no suceda, el trámite judicial seguirá en la Corte Suprema, que deberá expedirse llegado el momento.

Deuda reconocida

Tras la primera reunión, el gobernador santafesino dejó en claro que "el Estado nacional reconoce que hay una deuda. El reclamo de Santa Fe se sostiene sobre dos ejes: por un lado, el stock de deuda acumulada, cuyo monto aún debe determinarse; y por otro, el flujo de fondos que Nación dejó de transferir de manera unilateral desde enero de 2024, incumpliendo el decreto 280 firmado el año pasado".

Respecto al corte del flujo, detalló que "la Provincia no recibe un solo peso más de Nación en concepto de financiamiento previsional", que corresponde desde el momento en que Santa Fe decidió no transferir su Caja de Jubilaciones, como hicieron otras provincias en los '90. "Eso es lo que vinimos a reclamar de manera urgente", puntualizó.

Y en cuanto al stock de deuda, que según los cálculos más conservadores sería de al menos 800 mil millones de pesos, marcó que "es un reclamo que comenzó en la gestión de Omar Perotti y que nosotros retomamos. Por supuesto, la Provincia tiene una mirada flexible entendiendo el contexto del país, pero no vamos a resignar ni un solo centavo de lo que le corresponde a Santa Fe".

"Uno quiere siempre que nos den la plata; papeles no – aclaró Pullaro luego, consultado por la prensa santafesina. Pero entendemos el momento que vive la Argentina y no vamos nunca a empujar para que la Nación rompa el equilibrio fiscal porque eso genera problemas para todos. No cederemos ni un solo centavo, pero si nos dan bonos para capitalizarnos y hacer obras, o bienes que tiene el Estado nacional y que a la provincia o a las ciudades le pueden venir bien, estoy dispuesto a discutirlo. Y lo voy a discutir con la Legislatura también... Pero no cederemos ni un solo centavo. Vamos a ser flexibles en el modo de pago, si hay voluntad de pago", planteó.

CON INFORMACIÓN DE ELLITORAL.