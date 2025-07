Unión por la Patria busca mayoría para derogar DNU que reformaron fuerzas de seguridad

Unión por la Patria busca mayoría en el Congreso para derogar DNU que modifican la estructura de las fuerzas federales de seguridad.

Los DNU transfirieron la PSA, PNA y SPF al Ministerio de Seguridad y reorganizaron las fuerzas bajo el Sistema Nacional de Inteligencia.

Desde el Gobierno defienden los decretos alegando facultades delegadas y reformas administrativas.

La oposición cuestiona la legalidad de los DNU, argumentando que la emergencia en seguridad no fue incluida en la Ley Bases y que la Constitución prohíbe decretos en materia penal.

La Comisión Bicameral debe dictaminar para que los DNU sean debatidos en el Congreso, donde la oposición planea tratar primero la reforma de la Policía Federal tras el receso de agosto.

El bloque opositor Unión por la Patria (UP) anunció su intención de reunir mayoría en el Congreso para derogar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo que modificaron la estructura y organización de las fuerzas federales de seguridad. Desde UP cuestionan la legalidad de estas medidas, argumentando que la emergencia en seguridad, invocada para justificar los decretos, no formó parte de la Ley Bases, lo que a su entender invalida los DNU.

Este martes, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior citó a funcionarios nacionales para que expliquen el alcance de los cuatro decretos firmados el 8 de julio, justo antes de que vencieran las facultades delegadas del Ejecutivo. Los decretos reformaron los estatutos de la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Uno de los cambios más relevantes es la transferencia de la PSA, PNA y SPF al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, tras estar antes distribuidas en otros organismos. Además, todas las fuerzas quedaron bajo el nuevo esquema del Sistema Nacional de Inteligencia.

Desde el Gobierno, Diego Freitas Ortiz de Rosas, director nacional de Transformación Institucional del Ministerio de Seguridad, defendió las reformas como un esfuerzo para “redefinir misiones”, “priorizar recursos” y modernizar la gobernanza y los recursos humanos. Justificó los DNU argumentando que al estar las fuerzas dentro de la administración pública, el Ejecutivo contaba con facultades delegadas para esta reforma.

En contraposición, los legisladores de Unión por la Patria reiteraron que la eliminación de la emergencia en seguridad de la ley ómnibus hace que estos decretos carezcan de base legal. El diputado José Glinski los calificó de “ilegales” y denunció una “extralimitación” del Poder Ejecutivo. Carolina Gaillard advirtió que la Constitución prohíbe emitir decretos en materia penal y anunció que la oposición impulsará su tratamiento y rechazo en el recinto.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo deberá emitir dictamen sobre los DNU para que sean debatidos en el Congreso. Aunque el plazo para su tratamiento venció, las cámaras pueden llevar los decretos al recinto para su discusión.

El plan opositor es comenzar por la reforma de la Policía Federal y sumar este punto a la próxima sesión legislativa, con la expectativa de que el debate se dé tras el receso previsto para agosto.