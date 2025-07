Fue número 1 del mundo, ganó 125 títulos y destrozó a Carlos Alcaraz tras la final de Wimbledon: “No es admisible”

Jannik Sinner se quedó con el título de Wimbledon, donde superó al español Carlos Alcaraz por 4-6, 6-4, 6-4, y 6-4. Si bien le costó en el primer set, el italiano se repuso, dio vuelta el resultado y alcanzó la gloria. Pero lo llamativo fue que el oriundo de Murcia tuvo una actuación para el olvido.

En el tercer y cuarto set, Alcaraz se vio bloqueado, no tuvo ideas para revertir el juego y, poco a poco, se quedó sin chances de revalidad el título por tercera vez en su historia. Al momento en el que finalizó el game en donde el nacido en San Candido logró la ventaja, fue el joven de 22 años quien se molestó: “En el fondo de pista está siendo mucho mejor que yo, mucho mejor”, le indicó a su box.

Lógicamente, llamó la atención porque no es un tenista que se muestre negativo. Mucho menos en la adversidad. Y para algunos de sus colegas, como es el caso de Jimmy Connors, no debió mostrar nada de debilidad. El ex número uno del mundo y dos veces campeón de Wimbledon (1974 y 1982), en su podcast Advantage Connors, lo destrozó: “No es admisible. Yo no sé si alguna vez lo habría admitido. Pase lo que pase, tienes que entrar ahí, mezclar un poco tu juego o intentar hacer algo un poco diferente”, exclamó.

Entre 1974 y 1983, Connors ganó ocho títulos de Grand Slam y durante toda su carrera obtuvo 125 trofeos (contabilizando los que logró en dobles). Por lo tanto, es una palabra autorizada para analizar la actualidad del deporte y de los tenistas que lo practican. De hecho, a Alcaraz le criticó la ausencia de un plan B para frenar el ataque feroz de Sinner. “Sé que lo digo mucho, pero si tu plan A no está funcionando, tienes que pensar en otra cosa. En Wimbledon también me dieron una paliza un par de veces. A todo el mundo le pasa”, enfatizó.

Pese a que, en más de una ocasión, llenó de elogios al murciano, esta vez tuvo que cuestionarlo: “Si quieres vencerme, tendrás que vencerme. Intentaré jugar tres juegos diferentes, así que si me ganas en el primero y en el segundo, en el tercero intentaré hacer algo diferente. Puede que no lo veas desde las gradas, pero es algo difícil de admitir”, opinó el de Illinois.

El prize money de los otros Grand Slams

El campeón de Wimbledon 2025 se llevó el premio económico más importante del circuito, al menos en lo que respecta a Grand Slams. Por ganar en la Catedral del tenis, Carlos Alcaraz se llevó nada más y nada menos que 4.069.500 de dólares. Cabe recordar que Jannik Sinner obtuvo 3,5 millones de dólares, que Carlos Alcaraz ganó 2,9 millones de dólares y el vencedor del US Open 2024 – Sinner- recibió 3,6 millones de dólares.

El logro que consiguió Sinner por clasificar a la final

Con su clasificación al duelo definitorio, el tenista italiano alcanzó un hito reservado para unos pocos: se convirtió en el quinto jugador en la historia en clasificar a las cuatro finales de Grand Slam. Así, el italiano se sumó a un grupo de leyendas que integran Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray, los únicos que habían logrado semejante gesta desde 1995.

