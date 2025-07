La supuesta amante de Diego Latorre rompió el silencio en medio del escándalo y contó cómo fue el encuentro

En medio de los rumores de infidelidad de Diego Latorre a su esposa Yanina, rompió el silencio la supuesta amante del exfutbolista.

“Ella (Fernanda Iglesias) interpretó, hizo una suposición de algo que yo le erré en decirle, en contarle ese episodio del reencuentro, pero nunca le di detalles de que en ese encuentro había habido sexo”, se la escucha decir a la mujer en un audio que pasaron al aire de Sálvese quien pueda (América).

La señora siguió relatando: “Nada que ver. No hay ninguna prueba y nunca le mostré nada que no hay, no existe. No pasó más que eso. No soy ninguna amante de él, ni lo fui, ni lo seré”.

“Yo no la terminé de autorizar (a Iglesias a difundir la conversación que tuvieron). Hasta ahí llegó la cosa conmigo. Ella se trató de conectar conmigo, me escribió, me dijo si me podía llamar y yo estaba con mi familia y ahí quedó. Ella no me molestó más y yo tampoco le escribí”, cerró la apuntada como la tercera en discordia.

Fuente: TN