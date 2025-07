Yanina Latorre confiesa cómo fue trabajar con Viviana Canosa: “Me pidieron que no lleve mis relojes porque eran más caros que los de ella"

Yanina Latorre volvió al centro de la polémica tras hablar de su experiencia laboral con Viviana Canosa y recordó una situación particular que vivió durante ese período. En medio de una conversación sobre temas recientes, mencionó un pedido que le hicieron en relación a su vestuario y que dejó una marca en su memoria. La indicación tenía que ver con los relojes que usaba al aire, y se dio como una sugerencia para evitar comparaciones.

Yanina Latorre encendió la polémica tras revelar cómo fue trabajar con Viviana Canosa

Yanina Latorre reveló detalles impactantes sobre su experiencia laboral con Viviana Canosa en el pasado. Entre recuerdos y comentarios sobre la dinámica profesional que llevaban, comentó un pedido muy particular que recibió en ese momento y que llamó la atención por su contenido. La relación entre ambas había comenzado con buena sintonía, pero con el tiempo aparecieron diferencias que se hicieron visibles.

Durante una nueva emisión de "Sálvese quien pueda" (América), la conductora compartió una experiencia que vivió cuando ambas trabajaban juntas. El tema surgió mientras repasaba los cruces mediáticos con la periodista y las distintas denuncias que realizó en los últimos meses a varias figuras del espectáculo.

Al iniciar a contar lo que vivió, Yanina recordó que en su momento apoyó públicamente a Viviana Canosa, incluso cuando enfrentaba situaciones difíciles. “La banqué, la saqué al aire, hicimos pases maravillosos”, dijo. Sin embargo, con el tiempo, la relación se fue enfriando por los problemas laborales que fueron surgiendo.

“Cuando trabajé con Viviana, me pidieron que no lleve mis relojes porque eran más caros que los de los de Vivi y a ella le afectaba”, reveló. Según explicó, esta directiva habría llegado desde la producción, no de la conductora. La sugerencia tenía que ver con evitar comparaciones o incomodidades en pantalla. “Me lo dijeron como algo que podía molestar, que no quedaba bien”, agregó.

La anécdota sorprendió por el nivel de detalle y por lo que implica en términos de dinámica profesional este repentino pedido. Yanina Latorre no profundizó en el contexto, pero dejó en claro que fue una indicación que le llamó la atención: “Yo no entendía por qué tenía que dejar de usar algo mío”.

Además de ese episodio, la angelita mencionó que luego de las distintas denuncias que realizó el último año, contra varias figuras reconocidas del espectáculo argentino, las hizo con el fin de levantar rating: “Para mí, buscó rating y volver al ruedo”. Por otro lado, en tono firme y sin agresividad, aseguró no haberse alegrado cuando levantaron su programa por baja audiencia: “Yo siempre fui muy respetuosa. Nunca me reí de su rating, ni festejé cuando se levantó su programa”.

La relación entre ambas se volvió tema de conversación luego de que Viviana Canosa tomara partido por Fernanda Iglesias en el conflicto que involucra a Yanina Latorre y a su madre, Dora. “Yo la quiero, pero lo que hizo me sorprendió. Meterse con mi mamá, que tiene 85 años, no lo entendí”, dijo en otro tramo del programa.

La experiencia laboral entre Yanina Latorre y Viviana Canosa dejó momentos que hoy vuelven a salir a la luz. El pedido relacionado con los lujosos relojes que usaba al aire reflejó una incomodidad que, según la conductora, no pasó desapercibida. Aunque no lo expresó directamente, el gesto dejó entrever que ciertos detalles vinculados a la exposición y al estilo personal generaban tensión.

Fuente: caras.perfil.com