Urtubey confirma candidatura a senador y lanza fuerte crítica al gobierno de Milei

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, confirmó oficialmente su candidatura para regresar al Congreso de la Nación como senador a partir del próximo 10 de diciembre. En una entrevista con medios locales, Urtubey expresó críticas directas hacia el presidente Javier Milei y su gestión, advirtiendo sobre lo que considera un avance perjudicial para la democracia y los derechos de los argentinos.

“Mucha gente y partidos políticos que integran el frente que vamos a conformar me pidieron que me ponga al frente del listado. No hay espacio para correrse”, aseguró el ex mandatario provincial, quien calificó al gobierno nacional de aplicar “la motosierra, pero no al Estado, sino que recorta a los argentinos, los salteños. Recorta la democracia.”

Urtubey señaló que su regreso al Senado responde a un “lado imperativo ético” para defender un país con derechos frente al actual “sometimiento”. Hizo un llamado a la unidad y a la acción conjunta de los distintos partidos que formarán su coalición. “Lo importante es que vamos a representar”, dijo, subrayando que su objetivo es ser la voz no solo de partidos, sino de “los familiares de los pacientes del Garrahan, gente que trabaja. A todos ellos quiero interpretar.”

Además, adelantó que mantendrá una actitud de apoyo hacia el gobernador salteño Gustavo Sáenz, a quien instó a cumplir un rol activo frente a un Gobierno Nacional que, a su juicio, “recorta los recursos a la provincia.” “Sáenz no debe quedarse en el medio, sino cumplir con su rol de gobernador,” afirmó.

Para concluir, Urtubey advirtió que “no hay espacio para seguir diciéndole que no a los salteños,” en referencia a las políticas nacionales actuales. Reconoció que asumir este desafío no es sencillo ante la “violencia” política del momento, pero afirmó que “hay que comprometerse” para proteger la historia y el futuro del país.

Con esta candidatura, Urtubey se posiciona como una figura clave en la oposición al gobierno de Milei y en la definición política para las elecciones legislativas del próximo octubre.