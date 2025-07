Milei en el Jockey Club: "Estamos retornando al modelo de la libertad"

Javier Milei participó de un almuerzo en el Jockey Club, donde defendió su modelo económico y llamó al empresariado a liderar la reconstrucción del país.

Reivindicó a Carlos Pellegrini como ejemplo de liderazgo en tiempos de crisis.

Aseguró que su gobierno realiza “el ajuste fiscal más grande de la historia” y celebró una baja en la pobreza del 57% al 31%.

Criticó a gobernadores e intendentes por no acompañar el ajuste nacional y por subir impuestos locales.

Pidió a las élites recuperar el “coraje de soñar” y asumir un rol activo en la transformación del país.

En un marco cargado de simbolismo y entre referentes de la élite empresarial y tradicional argentina, el presidente Javier Milei participó este viernes de un almuerzo en el histórico Jockey Club, en su sede de la calle Alvear. El mandatario fue el orador principal ante más de 120 invitados, y aprovechó el encuentro para reivindicar su modelo económico, trazar paralelismos históricos y enviar un fuerte mensaje al empresariado nacional.

“Estamos retornando al modelo de la libertad, el modelo de la abundancia y la generación de riqueza”, expresó Milei, en un discurso que combinó diagnóstico económico, referencias históricas y tono motivacional. El jefe de Estado reivindicó la figura de Carlos Pellegrini —ex presidente argentino y también titular del Jockey Club— como símbolo del liderazgo que, según dijo, su administración está intentando emular.

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Presidente definió su gestión como una continuidad de aquel "piloto de tormentas" que gobernó durante una severa crisis a fines del siglo XIX. “Hizo lo que tenía que hacer sin preocuparse por las consecuencias políticas”, comparó.

Ajuste, pobreza y “las ideas de la libertad”

Milei aseguró que bajo su gobierno se está llevando a cabo “el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad” y celebró una baja en los niveles de pobreza. “Dijeron que íbamos a hacer explotar la cantidad de pobres. Sinceramos los números y la pobreza estaba en torno al 57%. Hoy está en torno al 31%. Los desalmados liberales sacamos de la pobreza a doce millones de personas”, afirmó.

El Presidente también instó al empresariado a asumir un rol protagónico en la “reconstrucción” del país. “Son ustedes quienes cuentan con el capital, el tiempo, los contactos y el conocimiento”, sostuvo. Y advirtió: “Si no soñamos con una Argentina próspera, los malos van a soñar por nosotros... y solo sueñan pesadillas de miseria y sujeción”.

Críticas al gasto provincial y municipal

Milei no ahorró cuestionamientos hacia gobernadores e intendentes, a quienes acusó de no acompañar el ajuste nacional. “Ha habido motosierra en Nación, pero no está siendo acompañado ni por las provincias ni por los municipios”, disparó. Además, denunció que algunos distritos aprovechan la baja de impuestos nacionales para aumentar tributos a nivel local.

Un almuerzo con tono político

La invitación al evento, más concurrido de lo habitual en el tradicional ciclo de la “Mesa del Senado” del Jockey Club, fue cursada por el economista Agustín Monteverde. Milei se sentó en la mesa principal junto a Karina Milei y las autoridades de la institución, entre ellas el presidente Juan Mariano Villar Urquiza y el vicepresidente Guillermo Strada.

Con referencias al pasado y promesas de un nuevo rumbo, Milei volvió a apelar a las élites para respaldar su modelo. “Es momento de volver a arriesgar, invertir y crear, como nuestros abuelos y bisabuelos”, sentenció ante un auditorio que lo escuchó con atención.