Autonomía municipal: Poletti respalda la reforma y proyecta una Carta Orgánica para Santa Fe

La autonomía municipal es un eje central del debate en la reforma constitucional de Santa Fe.

El intendente Juan Pablo Poletti respalda la idea y quiere que Santa Fe tenga su propia Carta Orgánica.

Coordina acciones con Rosario y seguirá el proceso de cerca a través una funcionaria de su gabinete.

Reclama que se garantice financiamiento adecuado para las nuevas estructuras municipales.

Anticipa un proceso participativo con audiencias públicas y diálogo con la sociedad civil.

En medio del proceso de reforma constitucional en Santa Fe, la autonomía municipal se posiciona como uno de los ejes centrales del debate. En ese contexto, el intendente de la ciudad capital, Juan Pablo Poletti, expresó su firme respaldo a la iniciativa que permitirá a los municipios redactar sus propias Cartas Orgánicas, bajo lineamientos de una ley especial.

“Nosotros estamos convencidos y queremos la autonomía municipal”, sostuvo Poletti en declaraciones a CyD Noticias, ratificando su compromiso con una transformación institucional que, de concretarse, dotaría a las ciudades de mayor independencia política, administrativa, económica y financiera.

Agenda conjunta con Rosario

Como parte de este camino hacia una nueva organización municipal, el intendente adelantó que su equipo técnico trabaja de forma articulada con el de Pablo Javkin, intendente de Rosario. “La semana que viene tengo una reunión con la intendencia de Rosario para hablar de cuestiones comunes que nos involucran a ambos municipios”, indicó. Sin embargo, aclaró que cada ciudad tiene prioridades distintas: “Ahí vamos a estar firmes en lo que le convenga a los santafesinos”.

Poletti también valoró que una funcionaria de su gabinete integre la comisión de la Convención Constituyente que trata estos temas, lo que permite un monitoreo directo del proceso.

Reclamo por recursos y visión de futuro

El mandatario santafesino recordó que, desde la última reforma, la ciudad avanzó en la creación de organismos modernos como la Guardia de Control Institucional (GCI) y el Tribunal de Control. No obstante, lamentó que muchas de estas estructuras no hayan contado con el respaldo presupuestario adecuado. “Se crearon áreas que hacen al funcionamiento moderno de una ciudad, pero muchas veces no estuvieron respaldadas con presupuesto”, advirtió. Y anticipó: “Vamos a ser partícipes para ver qué le corresponde a una ciudad como Santa Fe” en una eventual redistribución de recursos.

Hacia una Carta Orgánica propia

Poletti confirmó que, en caso de concretarse la autonomía plena, Santa Fe elaborará una Carta Orgánica específica, distinta a la de otras localidades. “Esto va a involucrar a distintas asociaciones, vamos a participar en las audiencias públicas, escuchar y tener siempre presente en qué podemos beneficiar a los santafesinos”, señaló.

El intendente remarcó que el proceso será abierto al diálogo con convencionales, pero también con la sociedad civil. “Después esto tiene que pasar por la Legislatura y será la ciudad la que defina su propia normativa”, concluyó.

Con este respaldo firme, la ciudad de Santa Fe se prepara para un posible cambio de paradigma institucional, que podría redefinir su autonomía y capacidades de autogobierno.