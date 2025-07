A trabajar: Se terminaron las vacaciones para el Concejo Municipal

El Concejo Municipal se prepara para reanudar sus sesiones ordinarias esta semana, dejando atrás la pausa de julio y enfrentando una agenda crucial que incluye, entre otros, los proyectos de ordenanza Tributaria y el Presupuesto 2026. Este retorno no solo representa una oportunidad para abordar cuestiones vitales, sino que también pone el foco sobre una iniciativa hace tiempo esperada: el desarrollo de la zona noroeste, un reclamo constante del Centro Comercial e Industrial que nos recuerda las deudas pendientes de la política local.

Recientemente, durante la reunión de comisiones del 30 de junio, se dio luz verde a un par de importantes proyectos: un pedido de informes por parte de la oposición sobre la planificación de semáforos en la ciudad y un proyecto oficialista relacionado con la Comisión Médica de Rafaela. A pesar de esto, la sensación predominante es que todavía queda mucho por hacer. La concejal María Paz Caruso expresó con claridad la frustración ante la falta de información sobre esos 90 millones destinados a la instalación de semáforos, advirtiendo que en lo que va de esta gestión no se ha colocado ni uno solo en las intersecciones que más lo necesitan.

La falta de atención a temas de infraestructura básica como la colocación de semáforos plantea preguntas sobre la eficiencia administrativa del Ejecutivo. Esto es preocupante, especialmente en un contexto en el que se están gestando otros proyectos, como el relativo a la Comisión Médica, que busca mejorar el acceso y el funcionamiento de este importante organismo. La propuesta de moverlo a un lugar más accesible es un paso en la dirección correcta, ya que la actual ubicación en el área industrial no facilita su acceso a los que requieren sus servicios.

En términos de participación ciudadana, el programa “Concejo Joven” se presenta como un valioso esfuerzo para involucrar a los estudiantes en la política local, aunque también implica un desafío considerable para la coordinación. Con 14 escuelas secundarias ya confirmadas para participar, se trata de una excelente oportunidad para colocar a las nuevas generaciones en el centro del debate sobre las problemáticas ciudadanas.

Sin embargo, la agenda del Concejo no puede dejarse distraer por iniciativas que suenan bien si al mismo tiempo ignora el desarrollo necesario en la zona noroeste. La sombra del ex intendente Luis Castellano todavía persiste en este ámbito, y aunque se han presentado planes desde 2027, la falta de avance ha demostrado ser un lastre para la ciudad. La presión del CCIRR sobre el actual intendente Viotti para que acelere el proceso es completamente válida; la inacción sobre este asunto ha sido evidente, y el tiempo se agota.

También está en juego el plan de pavimentación anunciado por Viotti, que promete 220 cuadras en un plazo de seis años. Sin embargo, el escepticismo sobre su implementación es justificado dada la carga de costos que recaerá sobre los vecinos, quienes tendrán que decidir si están dispuestos a contribuir. Esta lógica de “pago y recibe” puede generar resistencia frente a una administración que ya enfrenta desafíos de credibilidad.

A medida que nos acercamos a diciembre y la presentación de los proyectos de Presupuesto y Tributaria, la situación se complica. La mayoría del oficialismo se debilitó tras las elecciones, lo que obligará a Viotti a buscar consensos donde antes podía imponer su agenda. Esto podría anticipar un final de año lleno de negociaciones, tensiones y quizás, sorpresas.

Por último, el escenario político de Rafaela se encuentra en una encrucijada. Con la próxima llegada de concejales de diversas plataformas, el equilibrio de fuerzas cambiará, prometiendo un debate más dinámico y, quizás, más conflictivo. La mención del concejal libertario Dellasanta como “el Canelo Álvarez de la política rafaelina” no es solo un chiste; encarna la expectación de la ciudadanía por un cambio en la dinámica del debate público.

En conclusión, el retorno a las sesiones ordinarias del Concejo Municipal no debe ser visto como un mero trámite administrativo, sino como una oportunidad para que los representantes electos demuestren un compromiso real con el progreso de nuestra ciudad. La política local tiene que dejar de esquivar los temas urgentes y comenzar a actuar con la seriedad que los ciudadanos esperan. El futuro de Rafaela podría depender de ello.