Nicolás Cabré dio detalles de la nueva vida de Rufina en Turquía y calló a quienes lo criticaron

Nicolás Cabré extraña a su hija Rufina, que días atrás se fue a vivir a Turquía con la China Suárez y Mauro Icardi. Sin embargo, la decisión de instalarse allá fue de la propia adolescente, que lo vio como una aventura para aprender otra cultura, idiomas y conocer gente.

Cansado de las especulaciones y las versiones escandalosas que circularon sobre él en las últimas semanas, el actor aclaró en una entrevista que jamás tuvo la intención de revocarle el permiso a su expareja, y sumó: “Pueden decir lo que quieran. Mi hija me dijo que sabe quién soy y no me preguntó nada sobre lo que estaban diciendo”.

Cabré sostuvo que habla todos los días con la nena, pero no quiso dar ningún detalle del noviazgo de María Eugenia y el ex de Wanda Nara. “Obvio que se extraña, pero estamos todo el tiempo en contacto. Nuestra relación no varía y su decisión es libre de toda culpa. Admiro que adquiera esta aventura de irse el país. Irá al colegio allá. Hay cosas que se deberán cumplir, está todo organizado y en paz”, cerró en diálogo con Infobae.

Fuente: TN