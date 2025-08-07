Controversia en el Concejo por la prórroga de compra directa de alimentos

Gabriel Cáceres, Lisandro Mársico y Germán Bottero durante la reunión de este miércoles por la mañana en el Concejo. (PRENSA CONCEJO)

Gabriel Cáceres, Lisandro Mársico y Germán Bottero durante la reunión de este miércoles por la mañana en el Concejo. (PRENSA CONCEJO)

El proyecto de ordenanza que busca prorrogar el sistema de compra directa de productos alimenticios, enviado por el Departamento Ejecutivo hace una semana, quedó en comisión tras la oposición manifestada en la reunión del 30 de junio. A pesar de las urgencias del intendente Leonardo Viotti, no se convocaron sesiones extraordinarias durante el receso legislativo, afectando la capacidad municipal para abastecer a sectores vulnerables.

La oposición peronista argumenta que la compra directa debe ser una excepción y aboga por la licitación pública como un proceso más transparente, aunque más lento. Sostienen que, con la actual estabilidad económica del Municipio, no es necesario recurrir a esta medida, cuestionando la previsibilidad del Ejecutivo.

El secretario de Desarrollo Humano y Salud, Gabriel Cáceres, asistió al Concejo el miércoles para proporcionar información adicional y buscar apoyo de la oposición, ya que el oficialismo solo cuenta con seis votos. Durante la reunión, Cáceres presentó un relevamiento social sobre políticas alimentarias, destacando que más de 6.000 familias dependen de la asistencia municipal.

Cáceres explicó que el relevamiento, centrado en indicadores de vulnerabilidad, había comenzado con resultados en el comedor de 2 de Abril y Barranquitas, y que se planea extender en el barrio Monseñor Zaspe. La primera etapa del estudio busca mejorar la política alimentaria y podría completarse a fin de año.

El concejal Juan Senn, representante de la oposición, enfatizó que la compra directa no debería continuar y sugirió alternativas como proporcionar recursos económicos a las instituciones locales para adquirir alimentos. Criticó la falta de previsión del Ejecutivo y la incapacidad de optimizar tiempos en la administración pública.

Cáceres reconoció los desafíos, pero defendió la necesidad de una prórroga para concluir el relevamiento. Mencionó que si se aprueba la ordenanza, se podrán garantizar alimentos en la próxima semana, con apoyo adicional de la Provincia si es necesario.

El debate sigue abierto, y la incertidumbre persiste a medida que se acerca la votación, que se anticipa será acalorada y crítica. La situación ha revelado tensiones importantes entre el Ejecutivo y la oposición, mientras la comunidad se mantiene a la expectativa sobre el futuro de la asistencia alimentaria en la ciudad.