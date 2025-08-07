Reelección y decretos: la reforma constitucional de Santa Fe entra en su zona más caliente

La comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo de la Convención de Santa Fe debate la reforma constitucional, centrada en la habilitación para la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro.

La reforma constitucional de Santa Fe ingresó en su capítulo más politizado. La comisión de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo de la Convención que discute los cambios a la Carta Magna provincial comenzó a debatir formalmente uno de los puntos de mayor voltaje político: la habilitación de la reelección para el gobernador en funciones, Maximiliano Pullaro.

Aunque existe consenso generalizado sobre permitir una reelección consecutiva para gobernador y vice, la gran incógnita es si esa modificación comenzará a regir de inmediato, abriendo la puerta a una candidatura de Pullaro en 2027. La clave está en las disposiciones transitorias, que deben resolver esa interpretación.

En ese marco, el senador Rubén Pirola, presidente del bloque Más para Santa Fe, reveló que su bancada aún no tiene una postura unificada. “No adelantamos posición. Creemos que va a ser rico el debate en esta comisión al momento del dictamen”, dijo, dando a entender que la votación podría dividir al bloque peronista, como ya ocurrió al inicio de la Convención con la discusión sobre el reglamento.

Fuentes del espacio señalaron que si bien es probable una votación dividida, no necesariamente se repetirá el mismo esquema anterior. La dinámica del cierre de listas nacionales en las próximas semanas también podría modificar el equilibrio interno.

Atribuciones del gobernador: nuevo foco de tensión

Además de la reelección, la comisión abordó otro tema sensible: el alcance de las atribuciones constitucionales del gobernador, especialmente en relación con los denominados “decretos de emergencia”, figura propuesta por sectores del oficialismo y resistida por parte de la oposición.

El bloque Frente de la Esperanza, cercano al oficialismo, presentó una fórmula que permitiría al Ejecutivo dictar decretos durante emergencias fundadas por hasta 120 días, con aval de todos los ministros y revisión legislativa. El PRO y la UCR impulsan esquemas similares.

Del otro lado, los bloques peronistas mantienen su rechazo a esta herramienta. Rubén Pirola, tras una chicana del PRO, aclaró que considera innecesarios los decretos de este tipo en Santa Fe: “Los resortes democráticos están garantizados y los gobernadores tienen amplias facultades para modificar cualquier ítem del presupuesto”, sostuvo.

Más restrictiva aún es la postura de sectores como Somos Vida, que directamente proponen declarar “nulos de manera absoluta e insanable” este tipo de decretos. La Libertad Avanza va incluso más allá, y busca prohibir explícitamente su uso bajo cualquier circunstancia.

Próximas definiciones

Con 20 días por delante antes de la votación en el pleno de la Convención, los bloques afilan sus posiciones en torno a temas que podrían redefinir la arquitectura institucional de la provincia. La reelección de Pullaro y los poderes del Ejecutivo son ahora el eje de una pulseada que supera lo jurídico y pone a prueba los equilibrios políticos en Santa Fe.