Reforma constitucional: Terminaron los amistosos y se comienza a jugar por los puntos

Por Jorge Levin

La próxima semana inicia la fase decisiva de la Convención Constituyente de Santa Fe, donde comenzarán a discutirse los dictámenes por los que se votará la reforma constitucional. Este proceso es esencial para definir la reelección del actual gobernador, Maximiliano Pullaro.

El viernes se concluyó la primera parte de la Convención, y el presidente del organismo, Felipe Michlig, informó que se está cumpliendo casi el 50% de la tarea. Este jueves, se tomó juramento a Verónica Colombo, quien reemplaza a Alejandra Locomotora Oliveras. Michlig indicó que, a partir del miércoles, comenzarán los trabajos para emitir los dictámenes, un proceso que se extenderá por diez días.

Durante su discurso, Michlig destacó la evolución del debate, que comenzó con desacuerdos y prejuicios, pero que ha logrado consenso a través del diálogo. "Estamos convencidos de que con trabajo podremos elaborar la mejor Constitución para los santafesinos", afirmó.

La Convención enfrenta desafíos, especialmente en la negociación de los despachos de comisión, que podrían ser más complejos que la votación final. En la cuarta sesión, el bloque Activemos propuso un proyecto para organizar la votación en comisiones, sugiriendo que cada artículo o tema se trate por separado, en lugar de unificar los despachos.

Marcelo Lewandowski, líder de dicho bloque, explicó que la diversidad de los temas tratados dificulta una votación conjunta. "Hay que evitar un despacho único que agrupe artículos muy distintos", enfatizó, reconociendo que temáticas como la reelección del gobernador podrían complicar el consenso.

En otro ámbito, la comisión de Régimen Municipal llevó a cabo una audiencia pública en Reconquista, con la participación de varios intendentes y diputados provinciales, abordando temas fundamentales para la reforma.