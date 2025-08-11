Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona: las fotos y videos que confirmarían el romance

Nicki Nicole volvió a estar en el centro de la escena por su vida amorosa. En las últimas horas, viajó para ver en acción a Lamine Yamal, la joven figura del FC Barcelona, en el Trofeu Joan Gamper disputado en el Estadi Johan Cruyff, y reavivó los rumores de romance.

En el partido, el delantero de 17 años —que ahora luce el dorsal 10— brilló con dos goles en la goleada 5-0 ante el Como y fue la figura indiscutida de la tarde.

Por supuesto que las cámaras no solo enfocaron las jugadas de Yamal, sino también captaron a Nicki en la tribuna, donde estuvo rodeada por el entorno del futbolsita, luciendo una camiseta personalizada del Barça con el nombre justamente de Lamine.

Las fotos y videos, donde se la puede ver siguiendo atentamente el encuentro y celebrando las jugadas del delantero, no tardaron en volverse viral. Además, apareció una instantánea que demostraría que el jugador tiene una foto de la artista como fondo de pantalla de su celular.

La presencia de Nicki en el Gamper se suma a otros momentos recientes que fortalecen la idea de un vínculo: desde su participación en el cumpleaños número 18 del futbolista, celebrado el 12 de julio en la comarca del Garraf, hasta su creciente visibilidad junto a él en eventos públicos.

Como si no fueran suficientes pistas sobre el noviazgo, el futbolista y la cantante se fueron juntos del estadio. De esta manera, toda indica que es una cuestión de tiempo para que confirmen que empezaron una relación.

Mientras tanto, Yamal sigue enfocado en el inicio de la temporada oficial, el próximo 16 de agosto ante el Mallorca, tras una pretemporada en la que demostró estar listo para portar el número que usaron leyendas como Lionel Messi.

Fuente: TN