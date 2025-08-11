La Convención Constituyente de Santa Fe entra en etapa clave con el debate por la autonomía municipal

La Convención Reformadora de Santa Fe realizará el 13 de agosto en el Concejo Municipal una audiencia pública sobre “Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial”, con foco en la autonomía municipal y el desarrollo urbano sostenible.

Participarán foros metropolitanos, foros de intendentes y presidentes comunales de distintos partidos políticos.

Ese mismo día sesionará la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana; y en paralelo, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías continuará su trabajo sobre derechos fundamentales.

Las audiencias previas se realizaron en Rosario y Reconquista, con amplia participación de sectores políticos, gremiales, académicos y sociales.

El debate sobre autonomía municipal genera posturas diversas y se considera clave para el fortalecimiento institucional y un modelo de desarrollo más cercano a la ciudadanía.

Tras las audiencias realizadas en Rosario y Reconquista, la ciudad de Santa Fe será esta semana el epicentro de la discusión constitucional. El miércoles 13, a partir de las 9, el Concejo Municipal abrirá sus puertas para una nueva audiencia pública de la Convención Reformadora, con un eje temático que promete intensos intercambios: “Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial”.

La convocatoria, que cerró su inscripción este lunes a las 8, busca canalizar aportes de la ciudadanía en torno a la autonomía municipal, uno de los puntos de mayor trascendencia y debate en el proceso de reforma. El tema será analizado en el seno de la Comisión de Régimen Municipal, encargada de estudiar y proponer modificaciones al esquema vigente, con la intención de reconocer constitucionalmente el derecho a la ciudad. Entre sus objetivos también figura el tratamiento de políticas de ordenamiento territorial y equidad urbana, con el propósito de fortalecer la autonomía local y promover principios de desarrollo urbano sostenible.

En la instancia preparatoria, la comisión que preside la convencional Katia Passarino (Unidos) cursó invitaciones a actores claves del entramado político y social. Entre ellos, a los Foros Metropolitanos de Santa Fe y Rosario, así como a los foros de intendentes y presidentes comunales de los distintos partidos políticos, incluyendo a la UCR, el PJ, el PRO y el Partido Socialista.

Trabajo en comisiones

La actividad institucional no se limitará a la audiencia. Ese mismo día, desde las 12, en el recinto de la Cámara de Diputados, se reunirá la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana. Este cuerpo aborda cuestiones vinculadas a la calidad institucional, mecanismos de democracia semidirecta, seguridad pública, eficiencia de los servicios, planificación de políticas públicas y federalismo de concertación. También incorpora en su temario la cláusula democrática y el reconocimiento constitucional de la causa Malvinas. La presidencia está a cargo de Germana Figueroa Casas, acompañada por Alcides Calvo como vicepresidente y Eugenia Martínez en la secretaría.

En paralelo, la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías continuará con su agenda los días martes 12 y miércoles 13, ambos encuentros desde las 14, en el edificio de la Legislatura. Este grupo, presidido por Alejandra Rodenas y secundado por Joaquín Gramajo y Gino Svegliati, trabaja sobre la reforma de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Provincial.

Antecedentes recientes

La serie de audiencias sobre autonomía municipal se inició el 1° de agosto en el Concejo de Rosario, donde se registró una amplia participación de expositores provenientes de sectores políticos, gremiales, académicos, científicos y sociales. La experiencia fue replicada el pasado viernes 8 en Reconquista, con sede en la Casa del Bicentenario. Allí, además de referentes de organizaciones intermedias como colegios profesionales y gremios, tomaron la palabra figuras políticas locales. Entre ellas, los intendentes Enrique Vallejos (Reconquista), Gonzalo Braidot (Avellaneda), Roberto Carlos Spontón (Malabrigo), Cristian Marega (Villa Ocampo) e Iván Gastón Sánchez (Las Toscas), así como los diputados provinciales Dionisio Scarpín y María del Rosario Mancini.

La convocatoria en Reconquista evidenció un interés sostenido en la discusión por la autonomía y el ordenamiento territorial, temáticas que, según coinciden los convencionales, impactarán de manera directa en la vida cotidiana de las comunidades.

Perspectivas

El tramo que se desarrolla en Santa Fe capital marcará un momento de especial relevancia en la agenda reformista. La expectativa está puesta en que la participación ciudadana aporte insumos sustantivos para el diseño de un régimen municipal más acorde a las demandas contemporáneas. El debate se proyecta complejo: las posturas en torno a la autonomía local no son homogéneas y existen diferencias de criterio respecto del alcance y las competencias que debería garantizar la nueva norma.

La Convención Constituyente santafesina continúa así con un esquema de trabajo descentralizado, que alterna instancias de escucha pública con reuniones técnicas en comisiones. Con ello, busca dar forma a consensos que permitan avanzar hacia una reforma que no solo actualice el texto constitucional, sino que también fortalezca la institucionalidad provincial en el marco de un modelo de desarrollo sostenible y con mayor cercanía entre el Estado y la ciudadanía.