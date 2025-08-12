El mismo show de siempre pero nada concreto

Germán Bottero, Lisandro Mársico y Silvina Imperiale durante la reunión de este lunes por la mañana en el Concejo. Crédito: PRENSA CONCEJO

El oficialismo y la oposición se "sacaron chispas" en la reunión de ayer en el Concejo, pero aún no se sabe nada sobre las cubiertas que faltan. La Municipalidad debe ser querellante en la denuncia, y la información que se brindó ayer no aporta nada nuevo; es más de lo mismo. Ayer solo se pelearon e hicieron un espectáculo deplorable, al que ya los políticos nos tienen acostumbrados.

El bloque de oposición en el Concejo solicitó de manera reiterada la presencia de la subsecretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia del Municipio, Silvina Imperiale, para que informe sobre diversos "asuntos sensibles" de la gestión. Ante la falta de respuesta, presentaron una nota al presidente del Concejo, Lisandro Mársico, para presionar al Ejecutivo, criticado por su escaso compromiso con la transparencia.

Los temas en discusión incluían el avance de una denuncia ante la Fiscalía penal sobre el presunto robo de cubiertas en dependencias municipales, así como los protocolos y vales de disposición final de neumáticos desde la asunción de la nueva administración. También se abordó el estado de progreso de la auditoría externa.

Imperiale asistió el lunes, acompañada del secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, para entregar la información solicitada, aunque la oposición no quedó satisfecha con los resultados de la reunión.

Durante el encuentro, el concejal opositor Juan Senn expresó su descontento al señalar que debieron solicitar en varias ocasiones la presencia de Imperiale. A esto, la funcionaria respondió que su asistencia fue en virtud de una citación formal recibida el 2 de julio y trajo la información requerida.

Respecto a la denuncia sobre el robo de cubiertas, Imperiale explicó que la Fiscalía no podía enviar información debido al artículo 258 del Código de Procedimientos. "Suponemos que debe haber algo que hace que la Fiscal decida no enviarla", afirmó.

Imperiale también informó que el Protocolo de Disposición Final de Cubiertas se completó el 6 de mayo, tras iniciar en enero. Este protocolo busca unificar criterios para evitar confusiones futuras.

La reunión estuvo marcada por tensiones, particularmente entre la oposición y los funcionarios. Se produjeron cruce de palabras sobre la falta de publicación de auditorías en gestiones anteriores y sobre la desaparición de neumáticos.

Senn defendió que la auditoría no fue oculta y pidió responsabilidad a quienes debieron publicarla. Por su parte, Bottero afirmó que su administración denunció lo que encontró y que está cumpliendo con su deber.

Con respecto a las cubiertas faltantes durante la gestión actual, Imperiale explicó que se identificaron 71 cubiertas, de las cuales 50 estaban en el recinto y otras 17 en vehículos. "O sea que faltan solo dos", aclaró.

El concejal Martín Racca subrayó la gravedad del asunto, mientras que Imperiale destacó que su intención no era utilizar políticamente la situación y que la denuncia fue realizada cuando se tuvo conocimiento del problema.

En relación a la auditoría externa, Imperiale informó que la apertura de la licitación se llevará a cabo el 27 de agosto, con un presupuesto aproximado de 13 millones de pesos.

El encuentro concluyó con Imperiale ofreciendo su disposición para cualquier consulta futura, a lo que Senn respondió recordando la necesidad de un acceso más efectivo a la información.