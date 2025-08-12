La emoción de Marta Fort tras alcanzar uno de sus sueños a los 21 años: “Acabo de firmar el contrato”ESPECTÁCULOAna COHEN
Marta Fort se mostró feliz por alcanzar una nueva meta. “No saben lo que significa para mí”, dijo emocionada.
La it girl se muestra muy activa en redes sociales donde comparte salidas, viajes, looks, proyectos y más. Y este lunes, sorprendió al contar que alcanzó un nuevo objetivo.
“Acabo de firmar el contrato de mi primer departamento para mudarme sola”, reveló junto a un video en el que se la podía ver muy sonriente en el piso en cuestión, junto a un ramo de flores.
Acto seguido, señaló: “Es algo que quiero hace muchos años y por fin lo pude hacer”. “No saben lo que significa para mí. Estoy muy feliz”, les dijo a su millón de seguidores.
A modo de cierre, anticipó que va a compartir el paso a paso con los internautas. “Ya les voy a ir mostrando cómo va quedando”, concluyó entusiasmada por este nuevo paso.
Fuente: TN