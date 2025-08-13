La reforma constitucional entra en etapa clave con un solo proyecto del oficialismo

La Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo de la Convención santafesina está en la etapa final antes de elevar propuestas al pleno, restando debatir nueve artículos clave.

El jueves 14 se podrán formalizar dictámenes, con la novedad de que Unidos para Cambiar Santa Fe presentó por primera vez un único proyecto unificado para facilitar acuerdos.

El oficialismo busca consensos con sectores del peronismo, el Frente de la Esperanza y parte de SVyL; LLA mantiene su postura unicameral y rechaza cambios.

Hubo propuesta para permitir dictámenes por tema, con recepción positiva.

Se destacó que el debate es público y abierto, y se trabaja en recintos legislativos con presencia de prensa y público.

El jueves será clave para definir dictámenes y encaminar reformas centrales al sistema político provincial.

La Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo de la Convención que reforma la Constitución santafesina atraviesa sus últimas instancias de trabajo antes de llevar sus propuestas al pleno. Restan repasar iniciativas y debatir nueve artículos que definen las atribuciones de ambos poderes, pero el verdadero desafío será alcanzar consensos amplios que permitan dictámenes de mayoría con respaldo político sólido.

Según el reglamento aprobado por unanimidad en el inicio del proceso, recién en la sesión prevista para este jueves 14 la comisión presidida por Rodrigo Borla podrá formalizar dictámenes, ya sea por mayoría, minoría o incluso con la firma de todos sus 18 integrantes. El mecanismo es flexible: admite dictámenes “a sola firma” de un convencional, aunque la práctica habitual apunta a acuerdos más extensos.

La reunión de este martes 12 marcó un hito político. Por primera vez desde el inicio de la Convención, Unidos para Cambiar Santa Fe presentó un solo proyecto para abordar las reformas referidas al Poder Legislativo y al Ejecutivo. El gesto, en palabras del oficialismo, busca facilitar acuerdos con otros bloques sobre temas centrales para la arquitectura institucional de la provincia.

Al comenzar el debate constituyente, cada partido de Unidos había presentado su propio paquete de reformas —siete en total— reflejando las diferencias internas entre radicales, socialistas, macristas, el PDP y referentes provenientes del justicialismo. Esta vez, la estrategia fue distinta: unificar posiciones y concentrar la discusión en un texto consensuado dentro de la coalición, que pueda ser confrontado, modificado y mejorado con aportes opositores.

El oficialismo apunta especialmente a interlocutores dispuestos a negociar: el Frente de la Esperanza, vinculado a la fallecida convencional electa Alejandra Oliveras; sectores del peronismo agrupados en Más para Santa Fe y en el bloque Activemos de Marcelo Lewandowski; y parte de Somos Vida y Libertad (SVyL), que, tras desistir de impulsar un sistema unicameral, se muestran abiertos a modernizar el actual esquema bicameral.

En este contexto, el convencional Emiliano Peralta propuso modificar el reglamento para permitir dictámenes por tema, más allá del orden preestablecido. La sugerencia fue bien recibida por radicales, socialistas, macristas y peronistas, aunque se aclaró que el cambio debería ser evaluado por la Comisión de Labor Parlamentaria.

En contraste, La Libertad Avanza (LLA) mantiene una postura inamovible: promueve un sistema unicameral y rechaza acuerdos que impliquen modificar esa posición. Además, cuestiona la legalidad de la reforma —tiene una presentación judicial contra la ley 14.384 que la habilitó— y critica reiteradamente el método de trabajo de la Convención. La convencional Gabriela Martínez consideró que el debate reincide en “las mismas propuestas” y lo calificó como una “falta de respeto”.

Desde el oficialismo, legisladores como Esteban Motta, Pablo Farías y Cristian Cunha respondieron que justamente se había logrado un único texto para fomentar un debate más ordenado y abierto a mejoras. La posición fue respaldada por el justicialista Rubén Pirola, experimentado en negociaciones interpartidarias, quien valoró que la primera minoría oficialista presente un borrador de dictamen para que los demás bloques lo objeten, enriquezcan o reemplacen con sus propias propuestas.

El senador socialista Julio “Paco” Garibaldi aprovechó para subrayar que todas las discusiones son públicas y transparentes, transmitidas en vivo y seguidas por la prensa, en respuesta a planteos que sugerían avanzar en acuerdos en ámbitos cerrados.

Borla, como presidente de la comisión, recordó que se eligió trabajar en los recintos de Diputados y Senado para garantizar la comodidad de asesores y periodistas, y con barras abiertas al público. Esta apertura tuvo un costado más distendido con la visita de alumnos de la escuela primaria N° 1.120 de San José de la Esquina, quienes pudieron dialogar con los convencionales y escuchar una breve lección sobre la importancia de la Constitución.

El jueves será una jornada decisiva. Con los dictámenes en condiciones de ser elevados al pleno, la Convención entrará en la recta final para definir reformas que impactarán en el corazón del sistema político santafesino. Si el clima de negociación logrado con la unificación del proyecto oficialista se mantiene, podría ser el paso inicial hacia acuerdos más amplios y duraderos.