Avances en la Comisión de Poder Judicial de Santa Fe: Discusiones sobre Mandatos y Designación de Jueces

Por Jorge Levin

La Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales de Santa Fe avanzó en su debate sobre mandatos y designaciones de jueces durante una reunión realizada este miércoles. La convencional Lionella Cattalini comentó sobre los acuerdos parciales alcanzados y la intensa actividad de la comisión.

Cattalini destacó que la discusión se centra en la duración del mandato de los jueces de la Corte. La propuesta del Partido Socialista establece un mandato de 20 años o hasta los 75 años, lo que ocurra primero. “Buscamos resolver una antigua polémica sobre la edad de retiro de los jueces, garantizando la renovación y evitando permanencias excesivas”, señaló Cattalini.

Otro punto clave del debate es la separación de funciones en la remoción y designación de jueces y fiscales. La convencional indicó que hay consenso en desagregar estos procesos para mejorar la independencia y transparencia. Así como también se trabaja en la constitucionalización de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público de la Acusación.

Cattalini argumentó que la Defensoría necesita legitimación activa para representar a los ciudadanos, asegurando su participación efectiva en la justicia. En cuanto al Ministerio Público, se busca reforzar su autonomía frente a otros poderes del Estado.

A medida que la Comisión intensifica sus encuentros, se espera que un dictamen sea emitido en los próximos días. “Nuestro objetivo es establecer un funcionamiento permanente y, con suerte, tener un dictamen listo para la semana que viene”, afirmó Cattalini.

Estos avances representan un paso significativo en la actualización de la Constitución santafesina, con enfoque en la independencia judicial y la protección de los derechos ciudadanos, promoviendo consensos que perduren en el tiempo.