El Turco Naim habría vuelto a apostar al amor tras su separación de Emilia Attias: con quién estaría saliendo

El Turco Naim habría apostado al amor a más de un año de haberse separado de Emilia Attias. Después de un largo enigmático, Pepe Ochoa reveló al aire de LAM (América) que el humorista estaría saliendo con la directora de cine Tamae Garateguy.

“Él va con ella hace un mes y pico a un bar. Mismo bar, misma mesa. Él es el famoso, el mundo de ella es el cine”, comenzó diciendo el panelista sobre una de las primeras salidas de ambos.

Sobre la cineasta, lanzó: “Se llama Tamae. Es directora de cine ella”.

“Se conocieron por un proyecto, empezaron a reunirse y él está apostando de nuevo al amor. Tuvo un desengaño amoroso con una famosa. Él tiene un hijo con su exmujer famosa”, explicó sobre el surgimiento del presunto romance.

