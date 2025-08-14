A mitad de camino, la Convención Constituyente celebra la alta participación ciudadana y se prepara para el tramo decisivo

La Convención Reformadora provincial cumple un mes y llega a la mitad de su tiempo de trabajo.

Presentados cerca de 700 proyectos, más del 90% de ciudadanos o entidades civiles.

El reglamento se aprobó casi por unanimidad en un solo día.

Próxima etapa: debates intensos y trabajo diario en la Comisión Redactora desde el 23 de agosto.

Ningún bloque presentó un único proyecto; se trabaja en unificar posturas.

Propuestas destacadas: derechos de los animales, régimen municipal, derechos y garantías.

Hay una brecha entre prioridades ciudadanas (derechos y ordenamiento territorial) y las discusiones políticas más duras.

A un mes del inicio de la Convención Reformadora y justo en la mitad del tiempo previsto para su funcionamiento, el proceso que dará a la provincia una nueva Constitución —la primera en seis décadas— ya permite trazar los primeros balances. Con un cúmulo inédito de propuestas ciudadanas y un reglamento aprobado casi por unanimidad, el desafío que se abre es mantener el nivel de participación y encaminar consensos en una etapa que promete debates intensos.

El subsecretario de la Convención, Juan Cruz Cándido, calificó como “positiva” esta primera fase. El funcionario destacó especialmente la apertura a la sociedad civil: “Se pensaba en una Convención abierta a la participación ciudadana y eso ocurrió con cerca de 700 proyectos presentados”, señaló. La cifra sorprende no solo por su volumen, sino porque más del 90% de las iniciativas llegaron desde ciudadanos o entidades, no desde los convencionales ni partidos políticos.

El formato elegido permitió que, en un mismo plazo, particulares, instituciones y convencionales pudieran presentar sus propuestas, algo que, según Cándido, marca un hito: “Es el primer caso en que una Constitución acepta simultáneamente proyectos de todos estos orígenes”. Además, las audiencias públicas reforzaron el carácter abierto del proceso: unas 400 personas participaron de estas instancias en las comisiones temáticas.

En materia de consensos, un terreno históricamente complejo en toda convención constituyente, el subsecretario valoró que el reglamento general fue aprobado en un solo día, con unanimidad en casi todos sus artículos. “Eso habla de un nivel importante de capacidad para alcanzar acuerdos, más allá de los discursos”, afirmó. Las comisiones, tras una primera etapa de escucha a la sociedad civil, avanzan ahora en la redacción de dictámenes que servirán de base para el debate en el plenario.

La segunda mitad del trabajo, que comenzará el 23 de agosto, se perfila más exigente. La Comisión Redactora tendrá reuniones prácticamente diarias durante al menos diez días, y se prevé un ritmo intenso de sesiones plenarias para discutir y refrendar los bloques temáticos que surjan de los dictámenes. “Vamos a tener mucha intensidad en el trabajo”, anticipó Cándido.

Sobre la dinámica interna, explicó que ningún bloque presentó un proyecto único. En el oficialismo, el frente Unidos optó por que cada partido integrante elaborara su propio texto, y en varios casos los convencionales sumaron propuestas parciales para artículos específicos. El trabajo de las comisiones, dijo, está orientado a sintetizar esas posturas y unificarlas.

Entre los aportes ciudadanos, hubo propuestas que sorprendieron por su novedad. Entre ellas, el reconocimiento de derechos para los animales, impulsado también por el radicalismo, y un fuerte interés en las audiencias sobre régimen municipal y derechos y garantías, que convocaron entre 300 y 400 personas.

Sin embargo, Cándido advirtió una distancia entre las prioridades ciudadanas y las discusiones políticas más ásperas. “La mayoría de los proyectos ingresados por la gente tienen que ver con la declaración de derechos y garantías, así como con el ordenamiento territorial y el derecho a la ciudad. La política está en un planeta y la ciudadanía en otro. Esperemos que se conecten o que la Convención sea el ámbito para poder conectarlos”, sostuvo.

Con la cuenta regresiva en marcha y una agenda cargada de definiciones, la Convención encara un tramo decisivo. La expectativa, según su conducción, es que el resultado final no solo esté “a la altura de las circunstancias”, sino que logre reflejar tanto las aspiraciones ciudadanas como los acuerdos políticos indispensables para alumbrar una Constitución que regirá la vida institucional de la provincia durante las próximas décadas.