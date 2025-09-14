Pullaro: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con la provincia"

Después de la derrota electoral de La Libertad Avanza, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, arremetió contra el gobierno de Javier Milei, afirmando que "ni el kirchnerismo fue tan cruel" con la provincia. Sin embargo, sus declaraciones generaron contradicciones y dejaron más preguntas que respuestas.



Pullaro afirmó que el ciclo del kirchnerismo en el país "ya terminó", descartando un posible regreso de este sector al poder nacional. "El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno en Argentina. La gente ya dio vuelta la página", aseguró. En referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof, Pullaro enfatizó: "No lo digo yo, lo dice él. Kicillof dice que es kirchnerista", subrayando que otros políticos, como el concejal rosarino Juan Monteverde, también se identifican con ese espacio.



En cuanto a la falta de comunicación del gobierno nacional, Pullaro indicó que hasta el momento no ha sido convocado para dialogar, ni él ni los otros seis gobernadores que integran su grupo. "Entiendo que quien debería convocar es el presidente de la República Argentina", afirmó.



Además, el gobernador expresó su descontento por la falta de cumplimiento de acuerdos previos con el gobierno nacional, señalando que muchas obras en Santa Fe han quedado paralizadas. "Es muy difícil restablecer la confianza cuando no se materializan los compromisos", indicó.



Pullaro también reclamó a la Nación el pago de deudas relacionadas con jubilaciones, afirmando que "Milei lo cortó, eso es ilegal". Señaló que a Santa Fe le deben aproximadamente 20 mil millones de pesos por mes, cantidad que representa el costo de tres escuelas.



