Leonardo Alassia da detalles de una nueva edición de la Expo Rural de Rafaela

En una nota con R24N, el Presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Leonardo Alassia, brindó detalles sobre la edición 118 de la Expo Rural de Rafaela, un acontecimiento muy importante para toda la ciudad y la región. Alassia destacó que a esta edición están invitadas todas las autoridades, tanto municipales como provinciales, así como el Presidente de la Nación, Javier Milei. Mencionó que las invitaciones se cursaron en tiempo y forma, pero que aún no está confirmado quiénes vendrán a visitar esta tradicional exposición tan relevante para la ciudad.