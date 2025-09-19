Burlando dio a conocer las causas de la muerte de Silvina Luna

En un reciente informe pericial sobre la muerte de Silvina Luna, se reveló que la causa fue un tromboembolismo pulmonar, producto de una sepsis relacionada con una enfermedad granulomatosa gigantocelular. Fernando Burlando, abogado de la actriz, expresó su satisfacción por la nueva información, que no se había presentado durante el juicio. “La Justicia ha actuado de manera lenta, pero no se ha desviado de su camino”, declaró en el programa "El diario de Mariana" (América).

Burlando también hizo hincapié en la cantidad del producto inyectado por el cirujano Aníbal Lotocki, afirmando que este generaba graves impedimentos para que Luna se movilizara. “El material que se encontraba en los laboratorios nada tiene que ver con lo que usaba este profesional”, agregó.

En cuanto a la condena de Lotocki, el periodista Martín Candalaft señaló que, aunque el cirujano fue sentenciado por lesiones graves, no puede ser investigado nuevamente por la muerte de Luna. “Se puede demostrar que esas lesiones graves llevaron a su fallecimiento, pero la justicia no puede volver a indagar por un hecho ya juzgado”, añadió.

Por último, se mencionó que la primera intervención estética a Silvina Luna, realizada por Lotocki el 3 de octubre de 2011, incluyó lipoaspiración y la aplicación de PMMA, un procedimiento que continuaría con un aumento de volumen en una consulta posterior.