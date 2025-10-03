El descargo de Lali tras las críticas por su estilo de vida

Lali Espósito respondió a las críticas sobre sus afirmaciones sobre haber crecido en un "barrio bajo" y su estilo de vida. En su cuenta de X, comentó: "Algunos necesitan subtítulos para entender mis declaraciones sobre la ostentación en ‘La Revuelta’".

La cantante explicó que, en lugar de invertir en lujos como un Rolls-Royce, prefirió comprar una casa para sus padres y asegurar su bienestar. "Disfruto de los privilegios que me otorgó trabajar desde los 10 años y de tener éxito en mi carrera", añadió.

Espósito enfatizó que sus decisiones no son ni buenas ni malas, simplemente son elecciones que ha hecho a lo largo de su vida. En respuesta a las críticas, se preguntó si algunos odian que alguien de origen humilde tenga éxito y elijan no seguir lo que ella considera su propia visión. “Nací donde nací y me va como me va. Eso no se compra", concluyó, sugiriendo que algunos críticos necesitan más comprensión y empatía.